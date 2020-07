El Gobierno distribuirá 2,4 millones de alimentos a 138.000 beneficiarios

El Gobierno distribuirá más de 2,4 millones de kilos de alimentos en la Comunitat Valenciana a través de la Federación Española de Bancos de Alimentos y de Cruz Roja, una ayuda que beneficiará a algo más de 138.000 personas y cuyo valor asciende a 1,8 millones de euros.

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Gloria Calero, visitó ayer el Centro de Almacenamiento y Distribución de Alimentos de Cruz Roja en Paterna (Valencia), con motivo de la primera fase del Programa 2020 de ayuda alimentaria a las personas más desfavorecidas, donde agradeció a las 488 organizaciones asociadas de reparto la labor social que realizan.

A la visita también asistieron el subdelegado del Gobierno en Valencia, Rafael Rubio, y el vicepresidente y el coordinador autonómico de Cruz Roja en la Comunitat Valenciana, Francisco Galvañ y Miguel Ángel Rodríguez, respectivamente, según la Delegación del Gobierno en un comunicado.

Este programa, puesto en marcha desde el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a través del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), se desarrolla en tres fases, dos de ellas este año y la tercera durante el primer trimestre de 2021. En esta primera fase se reparten, de forma gratuita, en la Comunitat Valenciana 2.460.311,40 kilos de alimentos (1.304.701,16 kilos en la provincia de Alicante, 324.670,16 en la de Castellón y 830.940,08 kilos en la de Valencia).

El valor de los alimentos repartidos asciende a 1.873.186 euros y con ellos se beneficiarán 138.381 personas (81.823 de la provincia de Alicante, 16.368 de la de Castellón, y 40.190 de la provincia de Valencia). Este programa está cofinanciado en un 85 % por el Fondo de Ayuda Europea para las Personas más Desfavorecidas (FEAD) y en un 15 % por el presupuesto nacional, según las fuentes.

«Hoy más que nunca, señalaba la delegada, tras la crisis sanitaria, social y económica generada por el COVID-19, esta iniciativa cobra una especial relevancia». La delegada también se refirió al estricto cumplimiento de las indicaciones de las autoridades sanitarias, en lo que se refiere a las medidas de higiene y limpieza en los almacenes y en la planificación de los repartos a las personas más desfavorecidas., para evitar situaciones de riesgo. EFE

