El Consell se encomienda a Europa para acelerar la reconstrucción

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha situado en la llegada de fondos de la UE y el presupuesto comunitario hasta 2027 como la gran oportunidad que tiene la Comunitat Valenciana para acelerar la modernización y aspirar a un momento modernizador como el de la llegada de los fondos de cohesión en la década de los 80.

Puig ha anunciado esta mañana en las Corts que las consellerias ya preparan los proyectos en las que se van a tener muy en cuenta a las generaciones más jóvenes y la creación de la oficina Nueva Generación UE para presentar las propuestas valencianas al fondo europeo de reconstrucción.

Los partidos de la oposición le han pedido más detalles y mayor concreción, pero el presidente ha dicho que aún no puede darlos. Lo que sí ha defendido es que la Comunitat Valenciana quiere tener voz en Europa

Puig se ha comprometido a escuchar todas las voces, tras la firma de tres acuerdos en los ámbitos social, institucional y Corts Valencianes, para aprovechar al máximo el nuevo fondo, una gran oportunidad para la UE, España y la Comunitat Valenciana. Ha señalado que el Gobierno de Pedro Sánchez presentara su plan de reformas antes del 15 de octubre.

Como punto de partida, las líneas estratégicas por las que apuesta la Generalitat son: seguridad sanitaria, con impulso de atención primaria y refuerzo de equipos para estar más protegidos; empleabilidad, con pymes más competitivas y un refuerzo a la Formación Profesional con 8.000 plazas más; una educación más innovadora; infraestructuras digitales como 5G, banda ancha o wifi gratuito, o convocatorias específicas de ciencia e I+D+i.

Los otros cinco ejes son la sostenibilidad, mediante la descarbonización de todos los sectores, una apuesta decidida por la energía limpia y más rehabilitación de edificios; la justicia social con un "combate total contra la pobreza"; una administración más eficiente que no bloquee a los emprendedores; el reequilibrio territorial para corregir la despoblación y potenciar la agricultura, e infraestructuras que permitan diversificar la producción como el Corredor Mediterráneo, "más necesario que nunca", según recoge Efe.

"No caben tácticas partidistas ni gritos", ha avisado recordando el 75 aniversario de Hiroshima y cómo Europa es capaz de renacer de sus cenizas. En clave política, el 'president' ha recordado que ya pidió un nuevo plan Marshall el 12 de marzo y en la primera conferencia de presidentes un día después del estado de alarma, además de dirigirse a los 330 líderes regionales de la UE para "presionar conjuntamente". "El endeudamiento común constituye el paso más importante hacia los 'Estados Unidos de Europa", ha augurado.

Entre la oposición, el PP ve "falta de ambición" en Puig y cree que tanto él como Sánchez deberían leer a Churchill porque "cuando los políticos no tienen capacidad, crean comisiones". Como "mujer de acción", su portavoz, Isabel Bonig, le ha instado a exigir al "césar Sánchez" que las autonomías participen del reparto "sin que Cataluña y País Vasco se lo queden todo" y a nombrar un comisionado independiente, así como que "si tanto le preocupan los jóvenes, que empiece por los MIR".

Toni Cantó (Cs) ha reprochado a Puig su "faena de aliño como dicen los taurinos" en un discurso del que esperaba más energía, verdad y concreción y en el que ve las mismas promesas de los últimos meses y "un nuevo chiringuito". También ha lamentado que no haya hablado "un poquito más de sanidad" y que no haya un plan específico para el turismo, sumado a que "Pedro Sánchez dijo que será él personalmente quien hará el reparto".

En la misma línea, Vox rechaza este "mitin vacacional" y vuelve a denunciar que el Botànic II trata de "imponer su hoja de ruta" en el acuerdo. "Vox no está acabado, no vamos a ser cómplices de esto", ha subrayado su síndica, Ana Vega, augurando que habrá ciudadanos de primera y segunda.

Ximo Puig, en su réplica, ha confiado en que el reparto será equitativo y ha destacado que el modelo que plantea Alemania es el que "convence más", por lo que ha coincidido con el PP en tener la "máxima capacidad" de gestión.

También ha remarcado que la nueva oficina no supondrá más gasto, ha rechazado la visión catastrofista de Vox, ha recalcado a Cantó que que "la Comunitat es europeísta desde siempre y tiene que estar más contenta que triste" y ha asegurado que fue "el único" presidente autonómico que puso la financiación sobre la mesa en la conferencia de la semana pasada con Sánchez.

Del resto del Botànic, Compromís ve insuficiente el pacto europeo, solo "un primer paso", y urge a no repetir los errores de las últimas crisis para que no pierdan siempre los mismos y a sacar pecho de las fortalezas de la Comunitat. "No queremos ser la playa de Madrid ni el botellón de Europa", ha reivindicado su portavoz, Fran Ferri. Podem también llama a renovar el proyecto europeo para tejer un escudo social robusto y sostenible, destacando que "España va en la dirección correcta".

DIRECTO | Última hora del coronavirus en Valencia

MAPA | Los 82 brotes valencianos, al detalle

Los brotes se disparan en la ciudad de València

Los contagios se duplican en 24 horas (288) y Sanidad detecta 13 brotes nuevos

El Consell se desmarca de la plataforma estatal para salvar su "clúster sanitario"

Suiza impone una cuarentena a los viajeros procedentes de España, salvo Canarias y Baleares

Un juez alza el precinto del local de moda de la playa de Xàbia arrasado por Gloria

Una valenciana, en Beirut: "Vi la onda expansiva, sentí un primer golpe y me tiré al suelo"

Segunda ola de calor de aire africano en siete días

GALERÍA | Incendio en un pesquero cerca del puerto de La Vila Joiosa