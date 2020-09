El Consell exigirá a las nuevas edificaciones un certificado previo de eficiencia energética

Las nuevas edificaciones no obtendrán la licencia de primera ocupación si no disponen previamente del certificado de eficiencia energética. Exigencia que también se aplicará a las obras de rehabilitación, de reforma o de cambio de uso en las construcciones ya existentes, a las que no les otorgará el certificado final de obra del técnico. El consumo deberá ser «casi nulo», tal como especifica el borrador de la Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica ahora en fase de exposición pública por parte de la Conselleria de Agricultura, Emergencia Climática, Desarrollo Rural y Transición Ecológica.