El Ayuntamiento de Ontinyent y l’ Associació d’Empresaris Tèxtils de la Comunitat Valenciana (Ateval), organizan unas jornadas técnicas sobre el sector textil sanitario que han comenzado este martes 3 de noviembre, y continuarán el 24 de noviembre y el 1 de diciembre.

Relacionadas Ontinyent acoge unas jornadas para relanzar el sector textil

En estas charlas, el alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, ha pronunciado el siguiente discurso:

Bon dia!

Agraïments.

El sector del tèxtil sanitari necessita el recolzament de les institucions, de l'administració valenciana, per convertir-la en una indústria estratègica. Perquè les empreses, més que subvencions, que també, el que necessiten són comandes de l'administració valenciana, espanyola i europea.

L’esforç que està fent l’Ajuntament d’Ontinyent, amb la creació d’un clúster de tèxtil sanitari d’àmbit, ens agradaria que fora la palanca que impulse un clúster del tèxtil sanitari d’un àmbit major i amb majors recursos econòmics i legals per enfortir la nostra indústria. El que necessitem és que el sector sanitari i la resta de l’administració i la gran distribució compre productes mascaretes, bates, epis o sabó fets a casa. I això necessita d’impuls polític però també ajustos legals.

Posaré un exemple. La setmana passada es va adjudicar un contracte d'una conselleria per a comprar mascaretes. El contracte va acabar en mans d’uns grans magatzems espanyols; grans magatzems que ara hauran de subcontractar la confecció d'1,2 milions de mascaretes a no sabem quin intermediari. Pense que eixe no és el camí i que alguna cosa més es podrà fer des de la Generalitat o des del Govern d'Espanya per fomentar la nostra indústria del tèxtil sanitari i evitar que les empreses d'ací, que tant d'esforç han fet per reconvertir la seua activitat i generar ocupació enmig de la pandèmia, no vegem que l'administració valenciana els deixa sense ventes tan importants. O que els obligue a reballar els preus en un mercat internacional que no atén a les normes laborals nostres.

Per això, demane que s’aprofite l’actual estat d'alarma, es facen els ajustos legals necessàris i que així els siga més fàcil a les nostres empreses l'accés als grans contractes de l’Estat, la Generalitat, les diputacions o els Ajuntaments. I el mateix demane a la gran distribució valenciana, que aposte per comprar productes sanitaris fets a la terreta.

Per la nostra salut i per la supervivència de la nostra indústria, és imprescindible que fabriquem i comprem producte sanitari d’ací. És un producte de qualitat, amb certificacions fiables i que estan generant ocupació des del primer minut.

Miren, a Ontinyent la meitat de l'ocupació generada estos mesos prové de la indústria, un sector que està en números d'ocupació d'abans de la crisi i que gràcies a les mascaretes a penes acumula ERTES. Una prova més de l'encert d'apostar pel tèxtil sanitari i una demostració de la capacitat de reinventar-se dels nostres empreses i dels treballadors i treballadores.

El Govern d’Ontinyent destinarà 300.000 euros entre 2020 i 2021. És un gran esforç per a un ajuntament com el nostre, però per a nosaltres és una inversió productiva i de futur. No em cansaré de repetir que per a Ontinyent la seus indústria tèxtil es com per als municipis turístics les seues platges. Igual que a la costa es construeixen passejos marítims i es cuida l’arena i l’aigua de la mar, nosaltres hem invertit i seguim invertint centenars de milers d’euros en la modernització dels nostres polígons industrials i ara estem donant suport directe a una indústria, com la del tèxtil sanitari, que ha obert una finestra d’oportunitat a unes empreses que la maleïda covid 19 va paralitzar. Sols la seua capacitat de reinventar-se ha fet possible el sorgiment de noves activitats que han permès sostindré i rellançar la nostra indústria. Un camí, sempre difícil i incert, en el qual l’Ajuntament d’Ontinyent està i estarà al seu costat.