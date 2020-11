La Asociación Gastronómica de Rojales, en colaboración con la concejalía de Turismo de la localidad, ha organizado las I Jornadas Gastro Degustación. La iniciativa, del 6 al 15 de noviembre, está adaptada a la situación sanitaria porvocada por la pandemia tras la suspensión de las Jornadas del Tapeo por Rojales. En las jornadas se podrán disfrutar selectos platos de una forma segura e individualizada.

Se ha previsto un menú servido en mesa, con platos individuales y con reserva previa para que la organización pueda controlar el aforo. Las medidas de seguridad no impedirán que se pueda disfrutar de este amplio y escogido menú que consta de una tapa (ganadora de las últimas ediciones o finalista), un entrante, un lato de pescado, otro de carne, postre y café y bodega. Todo ello por 20 euros por persona.

La iniciativa pretende paliar la difícil situación económica que atraviesa el sector de la hostelría local y cubrir la demanda de los clientes de disfrutar de unas jornadas gastronómicas especiales.

Las I Jornadas Gastro Degustación de Rojales contarán con la participación de siete restaurantes de la localidad, cada uno de ellos con su particular cocina, con el siguiente orden: viernes 6, Casa Antonio eventos; sábado 7, The Old Don Carlos; domingo 8, Day and Night; jueves 12, Mesón-restaurante La Noria; viernes 13, cervecería Don Carlos; sábado 14: bar-restaurante Josemar; y domingo 15, La Garbera Tapería.