El desgarrador episodio que ha sufrido una madre de Petrer, al fallecer su hijo de ocho años tras acudir cinco veces a urgencias en un plazo de cuatro días, se ha convertido en viral con un vídeo que ha difundido por las redes sociales explicando lo sucedido entre lágrimas y un profundo dolor.

El pequeño Aitor era un niño sano, feliz y muy querido que estudiaba en el colegio La Foia de Petrer. Pero en menos de una semana perdió la vida tras ser atendido por cinco médicos diferentes en el centro de salud de Petrer y en el Hospital de Elda. Así lo explica ella, aunque en realidad es su abuela y tiene la patria potestad, en un vídeo de seis minutos que grabó justo un día después de enterrar a su «ángel» y que ya ha sido compartido más de 26.000 veces.

«Cinco veces en Urgencias y me lo han dejado morir», dice Marta presa de la desesperación en su vídeo y añade: «Que este dolor no lo tenga nadie. Juro por la memoria de mi hijo que la vida que me quede por vivir la voy a dedicar a que paguen lo que le han hecho a mi hijo porque he enterrado mi vida entera». «Así que por Dios pido que no permitáis que a ningún niño más le pase esto porque era un ángel que no se merecía todo esto y a mi me han quitado la vida», señala.

Se queja, sobre todo, de que no llevaron a cabo las pruebas necesarias para determinar la patología que presentaba. Asegura que no le realizaron ni una ecografía ni una analítica de sangre. Por eso clama para que se haga justicia.