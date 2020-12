Calles desiertas tomadas por bandadas de aves; UCI repletas de personas que tratan de combatir al enemigo inesperado de la COVID-19; agentes de seguridad y ciudadanos que aplauden a sanitarios descompuestos en su lucha contra la pandemia… Son algunas de las imágenes que resumen un año complicado y que forman parte de la exposición ‘2020 L’ Any de la pandèmia en la mirada del fotoperiodista’, con la que la Diputació de València pretende visibilizar y poner en valor el trabajo de un colectivo que ha sido testigo directo de las consecuencias de una crisis sanitaria sin precedentes.

La valenciana plaza Manises acoge desde este martes y hasta el 29 de diciembre una muestra al aire libre que pretende ser “un humilde homenaje a estos profesionales que han permanecido en primera línea en los momentos más crudos de la pandemia, al igual que otros colectivos de los que hemos reconocido justamente su desempeño”, explica el presidente de la corporación provincial, Toni Gaspar.

La exposición se ha montado en el exterior de la sede central de la Diputació, en plaza Manises, “por cuestiones de seguridad al evitar espacios cerrados y para conseguir la mayor visibilidad posible”, señala el propio Gaspar, que ha resumido el contenido de la muestra como “veinticinco fragmentos de una crisis que ha cambiado nuestras vidas y que debe hacernos reflexionar sobre lo que de verdad importa”.

Entre los fragmentos a los que hace referencia el presidente provincial encontramos a los cuerpos de seguridad patrullando calles vacías; confesores con mascarilla; abrazos plastificados en residencias de mayores; el cierre del espacio aéreo y solitarios paseos de mascotas. La soledad, el miedo y la tristeza se entremezclan en instantáneas que inmortalizan los ánimos de los sanitarios a las víctimas del coronavirus; lineales arrasados en los supermercados; sacerdotes con fieles de cartón pluma, gaviotas tomando la calle Navellos cual pájaros de Hitchcock; la mirada perdida de una niña sin parques ni columpios y el derbi futbolístico de la ciudad, disputado en Mestalla a puerta cerrada.

Bustamante, Cuéllar, Försterling, Cárdenas, Aliño… De Mónica Torres a Rober Solsona, pasando por Manu Bruque, Eva Máñez, Kike Taberner y Txema Rodríguez. No faltan Germán Caballero, Irene Marsilla, Jesús Signes y Miguel Lorenzo, junto a Mikel Ponce, Ana Escobar y José Jordán. Fotoperiodistas de agencias, medios y freelance entre los que también se encuentran Alberto Iranzo, del diario As; el gandiense Álex Oltra y otros profesionales del sector como Carme Ripollés, Daniel Duart, César González y Vicente Rupérez. Ellas y ellos tienen su particular mirada de la pandemia y la Diputació ha querido compartirla con toda la sociedad.