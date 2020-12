Una mirada perversa sobre el país plural

Isabel Díaz Ayuso está encendida. Que Madrid no sea la gran beneficiada en un reparto de fondos entre autonomías no es novedad. Ya ha pasado. Cualquiera entiende que tiene más ventajas y posibilidades de crecimiento que otras donde no está el corazón administrativo y económico del estado. Que suceda con unos huéspedes en Moncloa que no son del PP es la razón principal para que la presidenta madrileña (y otras comunidades del PP) presente carta de batalla al Ejecutivo. La situación evidencia que en estas disputas entre territorios prima el enfoque de partido. La represalia política es un agarradero resultón y fácil.