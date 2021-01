El síndic de Compromís en las Corts, Fran Ferri, se fotografió el pasado fin de semana en la nieve cuando las autoridades, por ejemplo la Delegación del Gobierno, solicitaban a los valencianos que no salieran de sus domicilios. La vicepresidenta y líder de su formación, Mónica Oltra, pidió a los valencianos el viernes «sofá y manta». El portavoz admite que la imagen que se acompaña es de un paseo por Loriguilla el pasado sábado. El síndic suele salir al monte los fines de semana a pasear a su perra y el último también lo hizo. Antes de la pandemía solía ir a Landete, en Cuenca, el pueblo de su pareja, que también aparecía en las redes el pasado fin de semana en su municipio, con más nieve aún. Se da la circunstancia de que Ferri ahora tampoco puede desplazarse a su pueblo, Canals, porque está confinado.

Mulet (Compromís), también en la nieve

Ferri no ha sido el único cargo de Compromís que se ha retratado estos días en la nieve y ha dejado constancia gráfica en las redes. El único senador de la coalición, Carles Mulet, también ha compartido distintas imágenes en las que aparece junto a otras personas en pleno esparcimiento tras la copiosa nevada, cuando las autoridades pedían a los valencianos que se quedaran en sus casas. Mulet se justifica en que no fue él a ver a la nieve, sino que la nieve vino a él, ya que ni salió de su término municipal ni puso en peligro a nadie, añade. No se ha librado, no obstante, de numerosas críticas en las redes.