La portavoz del Consell, Mónica Oltra, ha advertido que "aquí nadie puede colarse" y vacunarse fuera del plan de vacunación de la Conselleria de Sanidad en relación a los alcaldes que se han puesto la vacuna por su cuenta porque "sobraban" dosis en sus municipios.

"Aquí no sobran vacunas, faltan", ha asegurado de forma contundente la portavoz del Consell. "No tiene ninguna justificación y claro que no me parece presentable", ha añadido, al ser pregutada sobre este asunto en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell.

Oltra ha recordado que la consellera Barceló ya ha anunciado que se ha abierto una investigación en los departamentos de salud afectados para aclarar la administración de vacunas fuera del plan de vacunación.

La vicepresidenta ha apuntado que el primer objetivo de la vacunación es bajar la letalidad, por lo que los primeros en vacunarse son los de mayor edad. "Esa es la secuencia que ha de cumplir todo el mundo. Es una manera de distribuir la vacuna con equidad. Aquí nadie se puede colar, nos vacunaremos cuando nos toque", ha dicho. Además, ha añadido que estaba segura que en aquellos municipios donde los alcaldes se han colado, había gente mayor que la necesitaba.

Respecto a la propuesta del presidente Ximo Puig de flexibilizar la distribución de las remesas de vacunas en España, ampliando las dosis a las comunidades que, como la valenciana, van a mejor ritmo, Oltra ha dicho que la respalda y ha hecho notar que esa propuesta en realidad surgió de Compromís.

"Es de sentido común que la distribución tenga en cuenta el ritmo de la vacunación", ha afirmado. "No tiene sentido que haya vacunas en la nevera", ha subrayado.

Oltra ha indicado que se trata de una cuestión de eficacia y no de alterar el plan de vacunación. "¿Por qué no se pueden enviar más vacunas a aquellas comunidades donde se vacuna más rápido?", se ha preguntado. "Al final son españolas y españoles inmunizados", ha indicado.

La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, ha asegurado que “no hay peligro para el Botànic si se cumple la hoja de ruta del Botànic, que se está cumpliendo razonablemente”. La portavoz ha tratado de restar importancias a las diferencias internas dentro del Ejectivo sobre cómo afrontar la pandemia y sobre la brecha abierta en Unides Podem con el relevo de la portavoz Naiara Davó.

“No entro a valorar los procesos internos de otros partidos, es evidente que el buen funcionamiento del Botànic depende del cumplimiento del pacto del Botànic al margen de la vida interna de cada partido”, ha indicado. “La pluraridad se da en todos los ámbitos humanos y las diferentes miradas no afectan, no todo el mundo no piensa igual. Entra dentro de la normalidad”, ha añadido