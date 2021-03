Del "se suspende la vacunación, me acaban de llamar de conselleria" al "yo no me voy de aquí sin mi vacuna" han pasado 11 días, pero han sido de esas semanas en las que numerosos escenarios se montan y se desmontan en cuestión de segundos.

El personal educativo se vacuna, al final, tras la paralización del pasado día 15. Su suspensión pilló en medio del operativo en puntos como el habilitado en el hospital de campaña de La Fe de València donde desde las tres y media de la tarde de este viernes ya salían los primeros inmunizados de la jornada.

"Ha sido rápido, en un momento está y no duele nada", dice Pepa del IES Marítim de València. "Tenía ganas de vacunarme porque es la única manera de protegerse", añade la profesora quien indica, no obstante, que lo peor "ha sido la incertidumbre".

"Me fastidió que la parasen porque justo me tocaba el día siguiente, tenía muchas ganas de vacunarme aunque admito que me preocupa un poco porque todos los medicamentos tienen su riesgo", dice Carlos García, del mismo centro.

A unos metros, entre el hilo musical de nombres y apellidos repasando una lista, Cintia, del IES Albal juega con unos nervios que, sin embargo, cuenta que no le quitan las ganas de vacunarse. "Estoy muy contenta porque supone un cambio importante en la forma de ver la pandemia a partir de ahora", explica. "Yo no me voy sin mi vacuna", dice un compañero tras escuchar su nombre en la lista que canta la responsable covid del centro.

Un docente del IES Joanot Martorell identificado como J.S. es uno de los beneficiados del cambio de criterio que amplía la edad. "Mejor porque en la anterior no entraba, no estoy alarmado ni nada, le pregunté a mi doctora y me recomendó vacunarme", incide.

Si hacerlo o no después de pasar la covid en los últimos seis meses es uno de los asuntos que más polémica levanta. Es el caso de Raquel S. que se contagió en octubre, "hace cinco meses y medio", apunta. A su lado, Javier J., dice que se vacunará si le dejan.

"Yo fui al centro de salud y me dijeron que me vacunase, que no todo el mundo genera anticuerpos y que los de la vacuna duran más en el tiempo", explica F.Z. que también pasó el virus hace poco.

Turnos vacuna coronavirus a profesores en Valencia