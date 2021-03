Alegan fugas de agua y obras en chalés para saltarse el cierre perimetral

Ganas de playa... y de vacaciones. España amaneció ayer con todas las autonomías cerradas perimetralmente, excepto las Islas Baleares y Canarias. El Ministerio de Sanidad y los gobiernos autonómicos no quieren que los festivos de Semana Santa sean el catalizador de la cuarta ola de coronavirus, que parece que ya está golpeando de lleno a otros países de Europa como Italia, Francia o Alemania. Por ello, la Comisión Interterritorial acordó intentar frenar al máximo los desplazamientos entre autonomías durante Semana Santa y Pascua. Nada de viajes entre autonomías ni a las segundas residencias si los desplazamientos no están justificados como causa mayor.

Ese objetivo choca de frente con la voluntad de quienes no quieren dejar pasar la oportunidad de disfrutar del sol y la playa. Uno de los puntos calientes fue Dénia y otros municipios de la Marina, la Ribera o la Safor, cuyos litorales reciben miles de turistas en vacaciones, cuando hay normalidad, pues ahí tienen su segunda residencia.

Por ello desde primera hora de ayer, en Dénia, la policía vigiló las entradas para garantizar que se cumplía el cierre perimetral autonómico y sancionar a quienes decidieron saltarse «a la torera» las restricciones de movilidad vigentes hasta el final de la Pascua.

Los agentes pillaron a un puñado de turistas que se saltaron el cierre de Madrid y también el de la C. Valenciana. Muchos llegaron el jueves a Dénia. «Se las saben todas», aseguraron los policías. De hecho, la mayoría optó por adelantar su viaje para escapar al cierre de aquellas autonomías que, como Madrid, no tenía limitaciones. Eso no impidió que se saltasen el cierre valenciano. La picaresca de los turistas nacionales, y algún que otro internacional, no tiene límite y excusas hay miles para defender su entrada justificada a la Comunitat, en general, y a Dénia, en particular. Y es que la policía detectó un sospechoso repunte de informes de pequeñas empresas de reformas de municipios de La Marina sobre obras urgentes en segundas residencias .

Algunos turistas llegaron con documentos en los que se asegura que, por ejemplo, una empresa de fontanería les está cambiado parte de la instalación de su segunda residencia por una reciente fuga de agua y que, por tanto, su viaje se debe a una visita de esas obras urgentes y no a una cuestión vacacional. También hay casos de obras por albañilería y otras actuaciones para arreglar los desperfectos que los últimos temporales han podido ocasionar en sus segundas residencias.

Ocupación del 60 % en zonas rurales

La ocupación de los alojamientos rurales en la Comunidad Valenciana para las noches comprendidas entre el 1 y el 4 de abril, el periodo de Semana Santa, alcanza el 60 %, según los datos de prerreserva de EscapadaRural.com, portal líder del sector rural. Este porcentaje la sitúa en los puestos más altos de la tabla, en concreto en el cuarto, por detrás solo de Madrid (94%), País Vasco y Cataluña (78%). Por otro lado, la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, propuso ayer al jefe del Consell, Ximo Puig, que lidere un encuentro nacional entre comunidades turísticas para unificar criterios de cara al verano que reactiven el sector.

Diez mil policías y 500 controles en la operación especial de Semana Santa

Alrededor de 10.000 agentes de la Polícía Nacional y de la Guardia Civil y cerca de 500 controles en carreteras secundarias y principales. Son las principales cifras del operativo de vigilancia de las restricciones que se puso en marcha desde ayer y hasta el próximo 12 de abril. La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Gloria Calero, presidió la reunión de coordinación entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las tres subdelegaciones. La Policía Nacional, con alrededor de alrededor de 6.000 efectivos, realizará controles de tráfico en los accesos a zonas turísticas, tanto de interior como de costa, y en las estaciones de AVE y Renfe, autobuses y los aeropuertos de Alicante y Manises. La Guardia Civil desplegará a 3.500 agentes en 497 controles a lo largo del territorio valenciano. Ayer, entre València y Mislata, algunos controles como el de la Avenida del Cid causaron algunas retenciones.