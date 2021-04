La vacunación contra la covid-19 sigue avanzando en la Comunitat Valenciana. Este viernes hemos conocido que la Conselleria de Sanidad ha empezado a enviar mensajes de móvil para citar a la población valenciana de entre 79 y 65 años de edad después de que ya hayan recibido sus dosis los mayores de 80.

El inicio previsto para empezar a inyectar el antídoto del coronavirus a las personas nacidas entre los años 1956 y 1967 son los días 6 y 7 de abril. Mediante un mensaje de texto, estas personas (o sus parientes que hayan facilitado su número de móvil de contacto) recibirán el día, la hora y el lugar en el que tienen que presentarse.

Cómo cambiar la fecha de la vacunación

Ahora bien, es posible que por una causa de fuerza mayor, la persona que debe recibir la vacuna del coronavirus no pueda acercarse a recibir la inyección. Entonces surge la duda de si es posible cambiar la fecha o si perderá la oportunidad de inmunizarse.

No hay problema. La Conselleria de Sanidad informa de que no es necesario hacer nada. Estas personas, que por una razón u otra no han podido recibir la vacuna, volverán a ser citadas en cuanto haya oportunidad de vacunación.