Acció Cultural del País Valencià, Escola Valenciana y Plataforma per la Llengua se han comprometido con las entidades de otras cuatro autonomías que reclaman la igualdad lingüística en España a «abrir más ventanas» para conseguirla, después de que el Congreso haya aprobado parte de la proposición no de ley que impulsaron recientemente con el objetivo de que se garanticen los derechos lingüísticos de los ciudadanos no castellanohablantes. Asimismo, los colectivos firmantes han acordado abrir nuevas vías, en cada una de las autonomías en las que hay más de una lengua, para que se apliquen los acuerdos logrados en la Cámara Baja. También piden reunirse con el ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, para abordar esas decisiones y reclamar su desarrollo.

En una rueda de prensa conjunta de las entidades adheridas, la secretaria de Escola Valenciana, Alexandra Usó, destacó la necesidad de asegurar y garantizar el uso y el reconocimiento de las lenguas que se comparten en un mismo ámbito lingüístico, aludió a sentencias que se manifiestan en este sentido y que afectan de la Comunitat Valenciana e insistió cumplir con lo recogido en la Carta Europea de Lenguas Minoritarias. Usó invitó a «seguir avanzando» en la «discriminación positiva de las distintas lenguas de un estado plurilingüe» como el español. En nombre de la Plataforma per la Llengua, Francesc Marco, instó a aumentar el reconocimiento de las lenguas propias de cada territorio y a hacerlo efectivo en ámbitos como el judicial y el económico, además de trabajar para que se pueda interactuar con ellas en la administración.