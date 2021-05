El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha mostrado este viernes su "total y absoluto respaldo" a la candidatura de Carlos Mazón para presidir el PPCV y la ha calificado de "noticia extraordinaria" porque "es el líder que el PP necesita" y, además, porque "la Comunitat Valenciana necesita un líder como él".

Así se ha expresado el primer edil 'popular' que, en declaraciones a los medios, también ha reconocido que es un "paso valiente" por parte de su partido y ha señalado que están ante "un reto importante" porque consideran que el Botànic está fallando de una manera "estrepitosa".

"Tenemos el reto de trasladar nuestro proyecto. El Botànic está fallando estrepitosamente y queremos demostrar que hay otra manera de hacer las cosas y que responde a las necesidades de los ciudadanos y a la realidad", ha manifestado Barcala.

Asimismo, ha rechazado los comentarios que desde la oposición se han vertido sobre la figura Mazón y su relación con el expresidente de la Generalitat Eduardo Zaplana. "La oposición tiene un trabajo que es minusvalorar cualquier cosa que haga el contrincante político, por lo tanto, son meras opiniones", ha apostillado Barcala.

"Valentía de Bonig"

Igualmente, ha tenido palabras de agradecimiento a Isabel Bonig tras su anuncio de no presentarse congreso regional del PPCV que se celebrará en València el próximo 3 de julio, así como a su trayectoria política y ha destacado su "valentía" al tomar las riendas de los populares en un momento "muy complicado" por su "rechazo a nivel social" .

"Ella ha sabido llevar el partido hacia delante y ahora iniciamos un nuevo capítulo. Estoy seguro de que es Carlos Mazón quien debe liderar el proyecto", ha insistido Barcala.

El alcalde no ha valorado si la formación 'popular' "ha sido justa" con Bonig, pero sí ha indicado que "la política no es justa" y ha mantenido que se trata "de un capítulo nuevo". "Las valoraciones las tienen que hacer otras personas en base a lo que consideren oportuno. Las cuestiones de juicios de valor no me gusta hacerlas", ha concluido.