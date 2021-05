La Plaza del Ayuntamiento no albergará «mascletaes» y el río tampoco convocará sus castillos. La pirotecnia municipal, los 300.000 euros en contratos, se convertirán en disparos repartidos por la ciudad, especialmente en lugares donde no haya fallas, puesto que, para entonces, se confía en que las comisiones también puedan contratar para los días entre el 1 y el 5 de septiembre. Es uno de los objetivos del plan presentado por los pirotécnicos valencianos (Piroval) no sólo para esos días, de los que pueden salvar una importante cantidad de contratos sino, tal como aseguraba la presidenta del colectivo, María José Lora, «toda la pirotecnia de verano, que consideramos que sí que puede hacerse». Tanto, que «ya se están disparando cosas en versiones reformuladas, y se está demostrando que no pasa nada». Se apela, en ese sentido a que las concentraciones de personas no son grandes. «El otro día disparé en Moncada, en una plaza amplia, y ante una cantidad muy limitada de personas. Al final es eso: reconfigurar todas las modalidades pirotécnias». El proyecto está presentado ante Sanidad y la cita prevista es la próxima semana. «Entendemos que poder contar con disparos en Fallas es muy importante, pero también con los de la temporada de verano, que es fundamental para nosotros. En caso contrario, sería el segundo año que perdemos y sería insostenible».