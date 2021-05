Autos de prisión con novedad

Los investigadores y las defensas del caso Azud vivieron el sábado una jornada intensa y maratoniana. E importante para ellos porque, tras ser detenidos, se decidía su futuro más inmediato. Cinco de los trece investigados que comparecieron acabaron en prisión, según decidió la magistrada del Juzgado de Instrucción 13 de València a petición de la Fiscalía Anticorrupción.

Desde la madrugada del domingo permanecen en el centro penitenciario de Picassent el exvicealcalde de València, Alfonso Grau; el exsubdelegado del Gobierno, Rafael Rubio; y los empresarios Jaime María Febrer, Mónica M. G. y Joaquín P. R.

Y fueron estos cinco investigados los que estrenaron una novedad procesal: acceder a parte de los indicios recabados contra ellos en la causa, a pesar de que las diligencias previas 726/2017 permanecen secretas desde hace cuatro años. Una posibilidad factible desde la sentencia del Tribunal Constitucional del 14 de diciembre de 2020 que modula el artículo 505 de la ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) sobre las circunstancias en las que se decide la prisión o la libertad provisional para un detenido. Y que, en resumen, viene a permitir conocer «elementos esenciales» de la causa a los investigados a los que se pide prisión provisional.

Las defensas de los cinco investigados para los que se solicitaba prisión invocaron este precepto y pudieron acceder a parte de la causa en la que se recopilan los indicios recabados contra cada uno de ellos.

Este trámite fue uno de los motivos por los que las comparecencias de los trece detenidos trasladados el sábado hasta la Ciudad de Justicia se retrasaron hasta la madrugada del domingo a pesar de que la jornada había comenzado muy temprano para todos.

Los trece detenidos que comparecieron junto a sus abogados fueron trasladados hasta la Ciudad de la Justicia poco antes de las 9 de la mañana del sábado desde los cuarteles donde pasaron la noche (excepto José Luis Vera que durmió en un centro hospitalario). Aunque llegar tan pronto no sirvió de nada ya que el atestado de las actuaciones realizadas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil no llegó el mediodía. Y sin él no se inician las comparecencias que, en este caso, comenzaron poco antes de comer, según fuentes de las defensas. A pesar de que ninguno de los trece detenidos quiso dar su versión de los hechos y todos se acogieron a su derecho a no declarar, la jornada no acabó para todos ellos hasta las dos de la madrugada. Unos para volver a su casa y otros para dormir en el centro penitenciario de Picassent.