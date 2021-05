"Es emocionante que el gobierno de la universidad despierte tanta atención"

Hemos introducido la cuota cero de deportes para el estudiantado becado por razones económicas, porque tiene lógica que las personas que reciben un ayuda del ministerio, de la conselleria o de la propia UPV para estudiar estén exentas de pagar una tarifa por hacer deporte. Y, atendiendo a una iniciativa que nos plantearon en el debate, vamos a trabajar en una propuesta para articular el asociacionismo y las organizaciones sindicales del estudiantado. También queremos aumentar el peso electoral del Personal de Administración y Servicios (PAS) de nuestra universidad. A día de hoy, es uno de los más bajos de las universidades públicas españolas y es una situación heredada que, sin duda, debemos corregir.

¿Por qué la comunidad universitaria debería dar el voto a su candidatura?

Porque no somos una candidatura personalista, somos un equipo. Un grupo de personas de reconocido prestigio y probada experiencia, con un gran amor y respeto por nuestra universidad, que aspira a defender los intereses de toda la comunidad universitaria. No prometemos imposibles. Al contrario, solo llevamos en nuestro programa propuestas factibles, concretas y reales, pero capaces de devolver a la comunidad universitaria la ilusión menguada por los efectos de la crisis y de la pandemia. Creemos que nuestros logros como universidad se pueden multiplicar si facilitamos el trabajo de las personas y optimizamos los recursos. Nuestra propuesta se centra, pues, en potenciar la gran labor que realizan los docentes, los profesionales de la administración y los servicios, el personal de investigación y los estudiantes para dar un salto cualitativo como universidad. Aunque en estas elecciones, se elige a la persona que estará al frente de un órgano unipersonal como es el Rectorado, a la comunidad universitaria no se le escapa la enorme responsabilidad y la ingente tarea que implica el gobierno de una institución como la UPV. Es por ello, por lo que hemos conformado un equipo de un perfil académico solvente muy completo en todos sus frentes: docente, investigador y gestor.

¿Cómo valora la alta participación en la primera vuelta? ¿Espera que se mantenga mañana?

Estamos muy satisfechos con la enorme respuesta de la comunidad universitaria y creo que el próximo martes la participación volverá a ser muy mayoritaria. Es emocionante comprobar que el gobierno de la universidad despierta tanta atención. No hay mejor indicador de salud democrática que una alta participación de quienes forman parte de los diferentes sectores electorales. En esta ocasión, hasta el número de votos emitidos por el estudiantado ha superado con creces la media de elecciones anteriores. Todo ello nos obliga a afrontar esta segunda vuelta con un plus de compromiso y responsabilidad.

Un último mensaje a la comunidad universitaria.

Vamos a trabajar por una universidad real y diversa, mejorando las condiciones de cada sector y definiendo una hoja de ruta clara para todos. Creemos en el valor del esfuerzo, en los compromisos, en la igualdad de oportunidades, en la conciliación, en el talento, en un presente digital y, sobre todo, creemos que el momento es ahora. Por eso, animo a las personas de la UPV a que el martes 18 decidan su voto en libertad y con toda la información posible.