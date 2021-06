La Mesa de Seguimiento de las Fallas ha explotado frente a la nueva normativa anticovid implantada por la Generalitat Valenciana, publicada hoy en el DOGV y que será efectiva a partir del próximo 8 de junio. Con una fecha de celebración de las Fallas 2021 ya en el horizonte (del 1 al 5 de septiembre) la organización de los festejos se torna complicada ante las limitaciones. "No entendemos nada" y "los falleros no somos suicidas" son algunas de las declaraciones que ha hecho la mesa cuando se han apercibido de la regulación de las actividades festeras tradicionales.

En el punto 10 de la normativa, el que apela a las Medidas relativas a actividades festeras tradicionales ubicadas en los municipios de la Comunitat Valenciana, se señala que las sedes festeras reguladas en el Decreto 28/2011, de 18 de marzo, "podrán abrir para la realización de sus actividades habituales", pero con horario. Este es de 10.00 a 13.00 horas y de 16.00 a 23.00 horas, sin que se pueda comer ni beber y con un límite de aforo del 75 %.

La Mesa de Seguimiento de las Fallas con Sanidad está integrada por la Interagrupación de Fallas, las Federaciones de Especial y de 1ºA y Junta Central Fallera, entre otros colectivos ha exigido al departamento que dirige Ana Barceló que cumpla con la "desescalada prometida" para las sedes festeras.

Los colectivos y asociaciones falleras consideran que existe un "agravio comparativo" con las comisiones en las nuevas restricciones, por lo que han instado a Sanidad a modificar la resolución e incluir en la misma "la promesa de la equiparación con las entidades culturales" y que se apliquen a las fallas los horarios de la hostelería para poder conseguir esa "tan deseada desescalada" en los casales.

Además han manifestado que esperaban una "mayor consideración" por parte de Sanidad tras la última reunión mantenida el pasado 10 de mayo, donde se dio luz verde a la celebración de las Fallas a partir del 1 de septiembre.

En ese mismo encuentro, se volvió a recordar a los responsables sanitarios que la Mesa de Seguimiento llevaba trabajando desde ocho meses antes no solo en la celebración de las Fallas, sino también en la reapertura de los casales y en la posibilidad de retomar diferentes actividades "con las medidas de seguridad pertinentes y en igualdad de condiciones que otros colectivos".

La Mesa de Seguimiento trabajó, asimismo, en la importancia de las comisiones falleras de la Comunitat Valenciana como "eje vertebrador de la cultura en todos los ámbitos y aspectos", así como también de su papel económico y social. De este modo, pidió a Sanidad que los casales se contemplaran y se rigieran dentro de la normativa de entidades culturales.

Al respecto, los colectivos falleros ha insistido en que la empatía de Sanidad "no pasaba solo para dejar celebrar las Fallas, sino también por permitir que las sedes sociales no acabaron muriendo por inacción", y han señalado que desde la Conselleria se les indicó que se tendrían en cuenta sus peticiones, con una desescalada progresiva en los casales que permitiría la actividad, dentro de unas normativas establecidas.

"Medidas fuera de lugar"

Sin embargo, ante la publicación de las nuevas restricciones que estarán en vigor en la Comunitat Valenciana a partir del 8 de junio, creen que el tiempo de esperar "ha finalizado" y han criticado que los casales "continúen sometidos a unas medidas que están fuera de lugar si se comparan con otros colectivos". "Ni se nos ha equiparado a entidades culturales ni nos rigen por normativa hostelera ni tampoco entramos dentro de las reuniones familiares", han denunciado.

En este sentido, desde la Mesa de Seguimiento se han preguntado "cómo es posible que no haya limitación de aforo en casas y calles y, en cambio, en los casales todavía tengamos que estar limitados". Así, los colectivos falleros no entienden que "se pueda comer en un bar y no en un casal, con las mismas condiciones y siguiendo el protocolo de seguridad y distancia", así como que se levante el toque de queda y se amplíe el horario de las actividades de ocio nocturno y a las comisiones falleras "se nos haga cerrar a las 23.00 horas". "Sinceramente, no entendemos nada", han añadido, al tiempo que han reivindicado que las Fallas "son cultura".

"Después de todo este tiempo, no sabemos si realmente no se ha entendido nada por parte de la administración o si es necesario que nos plantemos en la Plaza de Manises, como han hecho otros colectivos, para reivindicar aquello que creamos que es justo", han asegurado, al tiempo que han defendido que la Mesa de Seguimiento "siempre ha apostado por el diálogo", por lo que "todavía se puede dialogar para modificar criterios que consideramos injustos". "A pesar de que la paciencia puede llegar a agotarse, apelamos de nuevo a esa vía de diálogo", han reclamado.

Los componentes de la Mesa han puesto de ejemplo de esta "responsabilidad fallera" los protocolos sanitarios que han seguido las comisiones o el impulso de cursos de formación covid. "Queremos reabrir y, como que somos los primeros que no queremos ninguna incidencia ni ningún problema, lo queremos hacer con tranquilidad y de una manera sensata. Los falleros no somos suicidas", han indicado.