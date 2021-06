Una treintena de ayuntamientos valencianos de menos de 500 habitantes ha delegado ya en la Diputación las funciones de planeamiento y gestión urbanística, uso del suelo y edificación, patrimonio municipal y contratación, entre otras. Un equipo compuesto por una decena de personas del área de Asesoramiento Municipal presta asistencia técnica a estos municipios, un servicio que la corporación provincial pretende desarrollar para llegar a los consistorios de menos de 1.000 habitantes.

Al comienzo de la legislatura, el área que dirige Amparo Orts planteó a Presidencia prestar atención directa a los 48 municipios de la provincia con menos de 503 habitantes. El presidente Gaspar no solo aceptó la propuesta, sino que instó a Asesoramiento Municipal a ofrecer el servicio a los 83 municipios valencianos que no alcanzan el millar de habitantes. El primer paso fue iniciar la asistencia técnica con los consistorios de menos de 500 habitantes que han ido delegando funciones en la corporación provincial, una treintena en la actualidad, y planificar la ampliación del servicio mientras se siguen sumando los pueblos más pequeños que aún no lo han hecho.

La diputada de Asesoramiento Municipal, Amparo Orts, explica que “las funciones técnicas que asumen funcionarios de la Diputación en materia de gestión urbanística, patrimonio municipal o contratación son muy importantes para el desarrollo de estos municipios, y los de más de 500 habitantes han mostrado interés en recibir también este servicio, para lo cual seguiremos gestionando los recursos humanos y técnicos necesarios”.

El servicio de Asistencia Técnica a Municipios ha presentado un programa de desarrollo que solicitó el presidente de la institución, Toni Gaspar, con el objetivo de ampliar el servicio y alcanzar a los 83 municipios con menos de 1.000 habitantes de la provincia, “los que más necesitan que la Diputación se implique en su gestión diaria para favorecer su crecimiento y facilitar funciones que competen a los consistorios y que en muchos casos no disponen de personal cualificado para poder acometer”.

Tres fases

La hoja de ruta para ampliar el servicio de asistencia técnica a los 35 ayuntamientos de entre 500 y 1.000 habitantes establece tres fases que podrían modificarse y que deben contar con el informe favorable de Intervención y Personal, área que trabaja en la creación de un Plan Estratégico de Recursos Humanos. El proceso permitirá pasar de una población global de 14.000 personas a la que se ofrece actualmente el servicio a los 38.000 habitantes que suman los 83 municipios valencianos por debajo del millar de habitantes.

La primera de las fases propuestas supondría incrementar la atención a otros 17 municipios menores de 650 habitantes; la segunda fase incluiría a 11 ayuntamientos de hasta 800 habitantes; y la última fase ampliaría el servicio a los ocho consistorios de entre 800 y 1.000 habitantes, todo ello contando con arquitectos, arquitectos técnicos, ingenieros técnicos industriales, TAG especialistas en urbanismo y administrativos que ofrecen el servicio a los ayuntamientos desde la propia Diputación.

Servicios prestados

Los técnicos de Asesoramiento Municipal consideran que la incorporación de nuevos municipios al servicio de asistencia técnica conllevará el previsible incremento de consultas urbanísticas en municipios con gran importancia de las segundas residencias, como Gestalgar, Guardamar o Higueruelas; las gestiones relacionadas con población diseminada y aldeas; o el patrimonio cultural de poblaciones como Alpuente que muchos municipios de más de 20.000 habitantes no tienen.

Entre los servicios que ofrece la Diputación destacan, en materia urbanística, la información conforme al planeamiento vigente, el asesoramiento sobre licencias y órdenes de ejecución, informes sobre alineaciones y rasantes, autorizaciones para ocupación de edificios, parcelación o segregación e informes de declaración de ruina y en expedientes sancionadores, entre otras cuestiones técnicas.

En el ámbito patrimonial, la Diputación emite informes sobre desperfectos y deficiencias del patrimonio municipal y sobre expedientes de responsabilidad patrimonial. También se gestiona la recuperación de bienes patrimoniales y la valoración de enajenaciones y permutas. Y entre las funciones relacionadas con la contratación, se ofrece asesoramiento sobre la redacción de pliegos o memorias destinadas a la contratación de obras y los informes técnicos necesarios para tramitar y solicitar subvenciones.