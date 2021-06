El hasta ahora subdirector de Informativos diarios de À Punt, Joaquín Ferrandis, ha comunicado hoy su dimisión del cargo de responsabilidad que ocupa desde octubre de 2017, cuando la radiotelevisión pública valenciana comenzó a levantar el vuelo. Ferrandis se ha despedido de la plantilla de la casa a través de un mensaje con el que anuncia su marcha para embarcarse en un nuevo proyecto, a la búsqueda de "nuevas perspectivas".

Antes de recalar en À Punt, Ferrandis trabajó en medios como Valencia Plaza o la Cadena SER, aunque el grueso de su carrera la ha forjado en el diario El País. Fue reconocido con el Premio Ortega y Gasset de Periodismo y con el premio de Periodismo económico de la Cámara de Comercio de Valencia. Es autor del libro "L'Esquerra al sofá" y ha sido presidente y fundador de la Unió de Periodistes Valencians.

La carta del hasta ahora subdirector de Informativos termina con una llamada a los profesionales de À Punt para que no desfallezcan porque "un país sin medios públicos seguramente no es país ni es nada". La comunicación traza un repaso por los "años intensos" de coberturas de la cadena, que incluyen cinco procesos electorales en un año, catástrofes naturales, cambios de gobierno, operaciones anticorrupción y una pandemia sin precedentes. "Pocas veces me he sentido tan orgulloso como en esta redacción", señala el periodista.

En la radiotelevisión pública han tenido conocimiento de la noticia hoy y todavía no han decidido cómo cubrirán la nueva vacante en la cúpula técnica. Ferrandis fue el mejor valorado en la bolsa de empleo temporal abierta por la radiotelevisión pública para ocupar la subdirección de informativos diarios. En el puesto número dos quedó la periodista Xelo Vicente, aunque ésta terminó asumiendo una de las jefaturas de redacción y sigue en este cargo. La tercera clasificada fue Elpídia Bellver, que hace poco anunció su renuncia al puesto que ocupa en la radio a partir de agosto, cuando acabe la temporada de Les Notícies del Matí. El último en la bolsa de subdirector fue Innocenci Ortin, que se desvinculó de À Punt hace meses.