El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna, ha recomendado a la Conselleria de Economía Sostenible, que en las próximas convocatorias de concesión de ayudas urgentes, como las que se otorgaron a consecuencia de la pandemia de covid-19 para empresas y trabajadores y, en concreto, en el procedimiento de presentación de las solicitudes de estas subvenciones, se «garantice la plataforma adecuada para la tramitación del procedimiento telemático, poniendo a disposición de los ciudadanos y profesionales los recursos necesarios capaces para dar una respuesta simplificada, pronta y eficaz a las peticiones de ayudas por parte de los colectivos afectados».

El defensor del pueblo valenciano pega un tirón de orejas al departamento que dirige el conseller Rafael Climent tras una queja presentada, en febrero de 2021, por los graduados sociales Rubén Molina y José Molina, en la que manifestaban su queja por el proceso establecido para la tramitación de las ayudas del decreto 17/2021, que regulaba la concesión de ayudas directas a empresas y autónomos de diversos sectores (restauración, agencias de viaje, actividades artísticas, etc.), además de por la «falta de previsión de la administración que no ha arbitrado ni dispuesto los procedimientos y medios informáticos necesarios para hacer frente a las solicitudes de este tipo de ayudas».

«Debemos poner de relieve el hecho real de que no se hayan previsto los mecanismos necesarios para evitar que estas situaciones de colapso informático se vuelvan a producir. Es evidente que la problemática surgida era previsible, y que no se han arbitrado los procedimientos y medios informáticos y técnicos necesarios para hacer frente a las solicitudes de ayudas que, como era de esperar ante la situación atravesada, serían muy numerosas. Y esta falta de previsión, que llegó a colapsar los servidores de la Generalitat Valenciana, ha causado perjuicios a los destinatarios de las ayudas y a los profesionales que las gestionan», asegura Luna en la resolución a la que ha tenido acceso Levante-EMV.

Los autores de la queja alertaron al Síndic en su queja que, una vez abierto el plazo para presentar las solicitudes, «ha sido imposible la tramitación de las mismas», pues el sistema habilitado «no estaba preparado y han sido continuos los errores durante más de dos horas» para poder tramitar las citadas ayudas.

Los graduados sociales, que tuvieron que tramitar numerosas solicitudes de sus clientes afectados por la pandemia, presentaron en su queja diferentes ejemplos, además de recordar que «vuelve a repetirse lo ocurrido con las anteriores ayudas que se articularon por parte de la misma administración pública, donde el procedimiento telemático establecido para su tramitación no fue suficiente ni eficaz» para dar respuesta a las peticiones de ayudas por parte de los colectivos afectados.

La motivación del escrito

«La motivación de la presentación de la queja es tan solo obtener el firme compromiso por parte de la administración pública a garantizar la plataforma adecuada para realizar el procedimiento electrónico que se viene establecido por parte de la propia administración pública, poniendo a disposición de los profesionales los medios y recursos, tanto técnicos como humanos, necesarios para la eficiente tramitación de las ayudas futuras que se articulen por parte de la Generalitat», aseguran los autores de la queja.

La conselleria contestó, tras requerir información la Sindicatura, que sí se produjeron incidencias de carácter informático que «han afectado a la cumplimentación de los dos trámites telemáticos» para ese programa de ayudas. Uno se debió, según su respuesta, a un «error humano» que quedó resuelto un hora más tarde, y el otro «se debió a una caída del sistema de Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación digital denominado @firma», y para evitar que ese fallo técnico afectara a los interesados «se amplió en 15 días hábiles el plazo».

Pero la respuesta de la conselleria no convenció a los graduados sociales que plantearon la queja, pues para ellos no solo basta con reconocer los problemas técnicos y humanos, ya que la conselleria siguió «sin aportar medida correctora alguna o propuesta de mejora por dicha entidad para que estos hechos no se vuelvan a repetir, ya que no es la primera vez que ocurre y parecen no haber aprendido la lección».

No es la primera vez que sucede

Si bien se reconoce el esfuerzo de la administración valenciana para otorgar ayudas extraordinarias dirigidas a paliar la grave situación provocada por la pandemia en familias y trabajadores, el defensor del pueblo incide en que «es cierto que estas ayudas no son las primeras que esta conselleria ha puesto a disposición de los ciudadanos y que similares problemas ya surgieron en otras convocatorias».

Y que las resoluciones dictadas por el Síndic, tras otras quejas, concluyeron señalando «como las irregularidades del sistema aplicado podrían haber perjudicado a aquellos trabajadores autónomos precisamente más necesitados de las ayudas públicas».