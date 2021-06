La ayuda del Gobierno alivia las pérdidas de la Generalitat en el año pandémico

Los fondos que el Gobierno central inyectó a la Generalitat durante 2020, sobre todo, la ayuda destinada a paliar los efectos de la covid-19, han permitido a la Generalitat un resultado económico-patrimonial más positivo que en ejercicios anteriores. En suma, atenuar las pérdidas y mejorar la situación de quiebra técnica en la que se encontraría de ser una empresa privada.

Así, según la cuenta general de la Generalitat aprobada por el Consell para su remisión a la Sindicatura de Comptes, el resultado económico-patrimonial de 2020 sigue siendo negativo con 1.526 millones de euros, pero los número rojos se han reducido un 31,44 % ya que se situaban en 2.225 millones en 2019. El resultado refleja la diferencia entre los ingresos-ganancias y los gastos-pérdidas de la Generalitat y se asimila a la cuenta de pérdidas y ganancias de una empresa privada.

Pese a la reducción de 700 millones de euros, el resultado no es el mejor de la era botánica, pero el desfase es tres veces menor que el registrado en 2015, primer año del Gobierno de Ximo Puig. En 2011, las pérdidas llegaron a 6.648 millones. En plena pandemia, y con una insuficiencia de recursos para hacer frente al gasto de los servicios públicos, la varita mágica que ha reequilibrado algo las cuentas es la ayuda extraordinaria del Gobierno central, sobre todo, los fondos covid no reembolsables.

En total, según las cifras facilitadas por la Conselleria de Hacienda (el informe completo de la cuenta general todavía no se ha hecho público), las transferencias del Estado para impulsar la recuperación económica y aumentar el escudo social han alcanzado en 2020 los 3.011,2 millones, frente a los 1.445,9 del año 2019, un 108 % más. A estos recursos, Hacienda suma los fondos aportados dentro del sistema de financiación por el Gobierno, con un incremento adicional de 885,5 millones respecto a 2019. En total, el Consell disfrutó de 2.450,8 millones de euros más entre fondos ordinarios y extraordinarios. No es de extrañar que el conseller de Hacienda, Vicent Soler, admitiera durante la rueda de prensa para presentar el informe que sin la ayuda estatal, el Consell no habría podido hacer frente al gasto pandémico y la quiebra sería mayor. Soler atribuyó también el resultado a la gestión y al proceso de refinanciación de la deuda del FLA, que ha permitido reducir el coste.

Por otro lado, las operaciones pendientes de aplicar a presupuesto, las conocidas como facturas en el cajón legal, se sitúan en 1.184 millones de euros. Supone una importante reducción respecto a la etapa del anterior gobierno e incluso respecto a 2014, cuando se registraron 2.590 millones de euros.