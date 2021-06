En varios comentarios he señalado la importancia fundamental que tiene la labor de concienciación, de enseñanza, del cambio climático a la sociedad. No es tarea fácil. Pensamos que explicando los factores del cambio climático en un aula es suficiente. Pero en muchas ocasiones esas explicaciones no se terminan de entender. Y lo más importante, no llegan a todas las capas sociales. El arte y en concreto las artes audiovisuales y escénicas son una herramienta idónea para hacer esta labor. El Aula de Teatro de la Universidad de Alicante, que dirige con inteligencia Iván Jiménez, ha creado una obra que aborda esta cuestión. Cor i Terra es un trabajo coral, de creación propia, donde los integrantes del Aula han aportado ideas para componer una propuesta fresca, directa, amable sobre la necesidad de proteger nuestro medio ambiente, nuestro patrimonio natural y cultural, en un contexto complicado, el que nos impone el calentamiento climático incentivado por la mano del ser humano. La fusión de culturas, de lenguas, de generaciones, de clases sociales, en un esfuerzo colectivo de mejorar el orden de cosas existentes. Un acierto de gran interés para estudiantes de secundaria, bachillerato, universidad. Y para toda la sociedad. Porque en esta lucha estamos todos implicados como sujetos que hemos vivido décadas de explotación de los recursos naturales de la Tierra y que percibimos ya los efectos del cambio climático actual. Nos va a hacer falta mucho corazón, mucho amor a la Tierra para revertir la situación actual. Cor i Terra nos enseña que es posible un mundo nuevo, donde el respeto a la naturaleza sea el eslogan principal del presente siglo. No es una utopía, es una necesidad.