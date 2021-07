La regla hasta ahora estaba clara: 15 minutos a más de 1,5 metros. Sin embargo, la aparición de las variantes mucho más transmisibles, esto es, que necesitan menos tiempo de exposición para provocar la infección pueden haber hecho que esta información quede desfasada.

Los expertos que aconsejan a la Generalitat en el seguimiento y control de la pandemia recomendaron ayer en el marco de prorrogar las medidas vigentes centrarse en las distancias en la hostelería. Especialmente en espacios interiores donde los aerosoles juegan un papel fundamental, todavía más en el caso de la conocida anteriormente como variante india y que en València representa alrededor del 90 % de los casos.

«Da la sensación de que algunas medidas están todavía pensadas para la variante de Wuhan», expresa al respecto el epidemiólogo de la Fundación Fisabio, Salvador Peiró, presente en la reunión. Entre estas está la distancia de 1,5 metros que, en su opinión, debería ampliarse. «Las mesas deben estar a suficiente distancia como para que no haya contagio de una a otra, auunque también sería necesario recordar que es importante llevar la mascarilla en la mesa siempre cuando no se consuma», añade el experto.

Que Delta sea más contagiosa se ha demostrado al, por ejemplo, comprobar el porcentaje de contagios en convivientes. «Antes se contagiaban un 10 % de las personas que convivían, pero cuando se trata de Delta ahora es el doble», detalla Peiró. También, indica, es que esta variante tiene más facilidad para entrar en las células y replicarse.

Más allá de esto, el otro punto que señalan los especialistas en salud pública que asesoran a la Generalitat es en evitar las grandes masificaciones y concentraciones de personas que podrían generar grandes brotes, todavía mayores con una variante con más capacidad de transmisión.

Asimismo, los expertos coincidieron en señalar que el nivel de contagios de covid todavía sigue alto, especialmente entre jóvenes y que la ocupación de camas hospitalarias no deja de aumentar aunque todavía no tiene una presión alta. No obstante, sí que alertan del incremento de casos de covid persistente entre los jóvenes una vez han pasado la infección.