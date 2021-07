El voto morado que salvó el decreto

Como es sabido, la primera votación para convalidar el decreto se resolvió en un empate técnico entre el bloque del sí y del no. En esa primera votación, Medel votó que no, un rechazo que obligó al Gobierno a negociar in extremis cambios en el decreto. De hecho, el texto que aún deberá tramitarse como proyecto de ley y por lo tanto está sujeto a cambios, ahora sí abre la puerta a que interinos de larga duración (diez años) puedan convertirse en fijos sin aprobar una oposición.

Los cambios atrajeron a ERC al sí y la segunda votación fue suficiente para validar el decreto, pero por un sólo voto de margen: 170 síes. En esta ocasión, entre los noes no estaba el de Medel, quien no participó en esa votación por decisión propia. «No votó ni por error ni por rebeldía», apuntaron ayer fuentes de Unides Podem. Lo hizo, explicaron, por lealtad al Gobierno y para evitar que el decreto fuera tumbado, pero también para mostrar su disconformidad con el texto que creen es insuficiente. Medel es médica y tiene un fuerte compromiso con el personal sanitario temporal.

Unides Podem apuntó que, además de las mejoras conseguidas para el personal, van a seguir peleando por facilitar la fijeza de este personal, que creen, es víctima del abuso de la temporalidad en la que han recaído las administraciones públicas.