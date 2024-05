Una de cada 10 telefonades al 024 amb idees suïcides es va fer des de la Comunitat Valenciana

La línia 024 d’atenció a la conducta suïcida va rebre 260.033 telefonades en tot el 2023 a escala nacional. D’estes, una de cada deu es va fer des de la Comunitat Valenciana, és a dir, que el servici va registrar 26.289 telefonades amb idees suïcides des de telèfons amb procedència identificada des de les comarques valencianes. Esta xifra suposa el 10,11 % del total de les consultes a escala nacional i col·loca la Comunitat Valenciana com la quarta autonomia amb més nombre de telefonades, per darrere d’Andalusia, Madrid i Catalunya.

Les xifres les ha donat a conéixer el Ministeri de Sanitat dins del balanç del servici des de la posada en marxa en maig de l’any 2022. Les telefonades rebudes corresponen no només a persones amb idees suïcides, sinó també a familiars de les afectades. Que s’hagen registrat més de 260.000 telefonades no significa que haja acudit el mateix nombre de persones amb idees suïcides perquè, com apunten des del Ministeri, cada usuari pot fer múltiples telefonades. El registre i, per tant, el balanç és per telefonades registrades i no per usuàries.

Del total d’atencions, 12.846 van ser derivades al servici d’Emergències, al 112, perquè este oferira una atenció urgent a una persona en crisi. De fet, en difondre el balanç, des de Sanitat insistixen que el suïcidi es manté com la primera causa de mort externa, amb 4.227 defuncions en 2022 i una tendència a l’alça des de l’any 2018, quan es van registrar 3.539 defuncions. En cinc anys, ha crescut en un 19,5 %.

El perfil de les telefonades

Però quin és el prototip de les persones que telefonen a la línia 024? Quant al gènere, hi ha prou equilibri, encara que són més dones (101.915) que hòmens (84.013), encara que hi ha 13.983 telefonades sense especificar i altres 32 qualificades d’“altres”.

Més de la mitat de les consultes, el 57,08 %, la van fer directament les persones amb idees suïcides. En són 148.446. Després d’ells, destaquen les dels afins (19.472) i familiars (5.200). Des de l’entorn educatiu se’n van fer 143. La resta estan qualificades de silencioses o sense especificar.

I, per edats, la franja d’edat que més ha utilitzat la línia 024 és la d’entre 50 i 59 anys, amb 42.674 telefonades, seguida dels d’entre 40 i 49 anys, amb 37.527 consultes. Unes altres de les franges amb més nombre d’usuaris són la de 30 a 39 anys, amb 23.084 telefonades, i la de 20 a 29 anys, amb 28.851.

Per comunitats autònomes

La Comunitat Valenciana és la quarta autonomia en quantitat d’atencions amb un 10,11 % del total. Només té per davant Andalusia, des d’on es van registrar més telefonades amb un 19,3 %; Madrid (17,56 %) i Catalunya (14,97 %). En el costat contrari, se situen Melilla (0,13 %), La Rioja (1,42 %) i Ceuta (0,76 %).

