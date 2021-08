AZA: «La situación del rey Felipe no es fácil»

Si Alberto Aza contase todo lo que ha vivido y todo lo que sabe...». Esa frase de sus compañeros de carrera es recibida con discreción y amabilidad por quien fue durante nueve años jefe de la Casa de Su Majestad el Rey, uno de esos puestos que imprimen carácter. «En el tiempo que yo estuve creí siempre que había un candidato a la sucesión que no tenía ninguna pega, una persona que encajaba a la perfección con los tiempos en los que iba a tener que reinar, como así ha sido», dice el diplomático cuando se le pregunta por Felipe VI, aún príncipe de Asturias durante su trabajo para la Casa. «La situación del rey Felipe no es fácil, pero tampoco la de su padre lo era; nadie tras la muerte de Franco salió a las calles a pedir el regreso de la monarquía, y Juan Carlos I pilotó la Transición», asegura, con las palabras justas y precisas. También está seguro de que Leonor de Borbón, la princesa de Asturias, llegará a reinar en España. Cuando habla de la heredera deja traslucir una sonrisa: «Claro que va a reinar, no veo motivos para lo contrario».