Los parques urbanos, por ejemplo el del Retiro en Madrid, son una buena alternativa de los planificadores y gestores urbanos para mejorar la salud de los ciudadanos. Un artículo ha hecho una serie de encuestas a los ciudadanos que pasean por el parque del Retiro y las respuestas a la cuestión de porque van al parque son las mejores condiciones de confort térmico especialmente en verano, y a menudo las personas que van al parque han que recorrer grandes distancias para ir, pero las buenas condiciones térmicas son un buen polo de atracción. Debemos tener en cuenta que la temperatura media de las máximas es de 30,9ºC en julio en el Parque del Retiro, mientras en el aeropuerto de Madrid-Barajas es de 32,4ºC. Esta isla de frescura urbana atrae a los habitantes de Madrid no sólo por sus temperaturas más bajas, sino porque las áreas verdes aumentan la sensación de confort fisiológico, no sólo térmico y pasear por la naturaleza es bueno para la salud humana, no sólo para la salud física sino también la psicológica. Además debemos tener en cuenta que los parques urbanos son áreas menos contaminadas que los alrededores, donde hay menos tráfico, lo que ayuda a mejorar el clima de la ciudad, ya que los árboles absorben las partículas contaminantes. Los parques urbanos además tienen el efecto de reducir la temperatura no sólo en la zona verde, especialmente si es arbolada, sino hay un descenso térmico hasta una cierta distancia del parque urbano, que no suele superar 1 km de distancia. Los planificadores urbanos deben tener como objetivo en el futuro aumentar el número de parques urbanos dentro de las ciudades en el contexto del cambio climático y calentamiento, especialmente de los veranos.