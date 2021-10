Unides Podem insiste en la tasa turística con un proposición no de ley en las Corts

Unides Podem ha registrado en las Corts un proposición no de ley en la que pide al Consell que apruebe un impuesto sobre pernoctación en los establecimientos turísticos de la Comunitat Valenciana, es decir, la conocida como tasa turística. La iniciativa que obligará a pronunciarse al resto de socios se produce en un momento de tensión dentro del Botànic por la aprobación de los presupuestos de la Generalitat de 2022, un documento sobre el que todavía no hay acuerdo ya que se está a la espera de un reajuste. El impuesto sobre pernoctación es otro elemento de discordia entre los socios de izquierda ya que, si bien Compromís lo apoya; el PSPV y la Conselleria de Hacienda ha dejado claro que no es el momento. En todo caso, la comisión política que negocia las cuentas y en la que está representada Unides Podem decidió aparcar esta controversia y aprobar la ley de acompañamiento de los presupuestos ( la norma donde se introducen los impuestos) sin la mencionada tasa. La puerta se dejó abierta a un acuerdo vía enmiendas durante la tramitación en las Corts.