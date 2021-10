Alfonso Grau pide el archivo de la pieza de Taula al considerar prescritos los delitos

La defensa de Grau, en prisión preventiva por el caso Azud II, pide que se sobresea la causa respecto a él. «Se repite mucho que el señor Grau era el cerebro (?) de una operativa presuntamente dedicada a financiar ilegalmente el partido, pero no hay ningún elemento derivado de las diligencias practicadas que permita situar al señor Grau en dicha posición», alega su abogado, Jesús Bonet. El letrado afea al instructor que «al no poder aplicar el delito de financiación ilegal a dos de los tres periodos investigados [que no existía en el Código Penal aplicable a 2007 y 2011] se busca desglosar, desgranar y descontextualizar los actos que conforman ese presunto delito para buscarles acomodo en algún artículo del Código Penal». «Había una decisión previa de encausar al señor Grau», defiende el abogado.

Sobre la presunta malversación que le imputa el magistrado del caso Taula por desviar presupuesto público del Ayuntamiento de València a través de fundaciones municipales para Laterne, responsable de la campaña electoral de Rita Barberá en 2007, la defensa de Grau considera que los actos estarían prescritos. «Se imputan hechos de fechas 15 de septiembre de 2004 y 27 de septiembre de 2005, que estarían prescritos para el señor Grau».