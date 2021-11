Fins quan hem de ser la comunitat autònoma pitjor finançada per l'Estat?



És de justícia acabar amb les desigualtats

en sanitat, educació, mobilitat...



No volem ser més, però tampoc menys que ningú, per això: Demanem un finançament just per a valencians/es.#FinançamentJust pic.twitter.com/OCHQlde8Dt