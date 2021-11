La Federación de Caza de la Comunidad Valenciana celebró el pasado fin de semana la victoria del castellonense José Beltrán (de Cabanes), que junto con su perro Fari se proclamaron campeones en la Semifinal del Campeonato de España de Caza Menor Con Perro, celebrada en Puebla de Albortón (Zaragoza). Una gran noticia para la entidad, que se suma a la reciente proclamación de Carla Reig como Campeona de España de Caza Menor con Perro 2021 y a las medallas de bronce de David Gregorio y Manuel Sebastián, en los Campeonatos de España de Caza Menor con Perro para Cazadores Adaptados y Maneto, respectivamente.

José Beltrán necesitó 2.200 puntos para subir a lo más alto del pódium en la semifinal sur del Campeonato de España de Caza Menor con Perro. En la prueba participaron los mejores 54 cazadores de España.

Beltrán lleva la caza en la sangre. Se inició de pequeño con su abuelo y su padre, y nunca ha dejado de practicar su afición. “Aunque mi abuelo ya no esté aquí, cuando estoy cazando pienso qué haría él en mi situación, y de momento no me ha ido nada mal”, comenta el cazador.

A pesar de que empezó la prueba sin ver apenas piezas, su confianza y tesón le hicieron remontar y lograr la ansiada victoria: “Al principio me costó arrancar, pero sabía que en el coto había caza 100% salvaje y que no podía tirar la toalla. Son momentos decisivos y no te puedes desconcentrar, es más, intuía que en cualquier momento podía tener el campeonato, y así fue”, señala. Un triunfo, que dedica a sus grandes apoyos, su mujer Clara y su hijo Blai, que siempre han confiado en que podría cumplir su sueño, pero también el resto de su familia y amigos: “Creo que aún no soy consciente del logro. Cuesta mucho pasar una semifinal, de ahí a ganarla, es algo que no puedes ni imaginar”, afirma y añade: “Llegar a una final de un campeonato de España es un sueño hecho realidad, tengo que saborearlo hasta el final”.

“Este año no he podido salir al monte todo lo que me hubiera gustado, pero los días que he podido los he disfrutado mucho. Ahora estoy centrado en disputar la final del Campeonato de España, donde intentaré dar lo mejor de mí”. Además de esta última victoria, Beltrán ha subido al pódium, en la modalidad de caza menor con perro, en numerosas ocasiones: se ha proclamado dos veces campeón y dos subcampeón en campeonatos comarcales, subcampeón del provincial, campeón del autonómico y dos veces tercero en la Comunidad Valenciana.

Beltrán hace una defensa a ultranza de la caza y pone de manifiesto que el cambio “depende de todos nosotros”. “Es hora –afirma- de que salgamos y que demostremos quiénes somos y todo lo que hacemos por el cuidado del medioambiente porque, pese a quien le pese, somos los mayores protectores de la naturaleza”.

La ansiada final del LII Campeonato de España de Caza Menor con Perro se celebrará los próximos 4 y 5 de diciembre de 2021 en el coto palentino de Tabanera de Cerrato. Al encuentro asistirán los 12 primeros clasificados de cada prueba semifinal (norte y sur), el Campeón del Campeonato de España 2019 y un representante de Canarias, Baleares y Ceuta. Además, participarán como invitados sin opción a clasificación el actual campeón de España de Cazadores Adaptados, David Larrondo, e Ismael Tragacete como homenaje a su trayectoria deportiva.