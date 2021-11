Tiene 16 años y acaba de proclamarse campeona de la octava edición del concurso literario escolar «Carta a un militar español» que el Defensa promueve cada año en los centros educativos de toda España para darse a conocer entre los más jóvenes y, de paso, premiar su talento. Y el de Laura Mei García Asensi no tiene discusión.

Lo ha demostrado con su peculiar carta a un militar español, en la que, con una habilidad literaria poco común para su edad, utiliza los poderes que distinguen a cada superhéroe de ficción para construir una metáfora que tiene por fin destacar las capacidades y fortalezas que demostraron los miembros del Ejército en su contribución a la lucha contra la pandemia de la covid-19 durante la «Operación Balmis».

Laura Mei, que cuando redactó «Héroes que no son de ficción» cursaba 4º de laESO en el Colegio Santa María de Valencia, tiene tentaciones de entrar en el Ejército —una tía suya, presente ayer, junto con sus padres, en el acto de recepción al que fue invitada en la Delegación de Defensa en València, para celebrar su hazaña, es comandante del Ejército de Tierra y está destinada en Capitanía—, pero no cree que esté ahí su futuro. Tampoco en la literatura.

Ganar le despierta sensaciones «increíbles» y «una gran felicidad», describe con una sonrisa amplia, pero enseguida matiza: «Me gusta escribir, pero como un hobby. No me lo he planteado como profesión», explica con una madurez que anuncia grandes éxitos profesionales y personales. Su pasión «es la economía. Me encanta. Y por eso es la asignatura en la que más me esfuerzo», explica.

Aunque aún no ha tomado la decisión definitiva, cree altamente probable que encamine sus pasos a estudiar el doble grado universitario de ADE y Derecho. ¿Por qué? Su respuesta llega con desparpajo y determinación: «Me veo dirigiendo una empresa en el futuro».

Mientras habla, sobre ella descansan las miradas de orgullo de sus padres y de su tía,pero también de la que fue su profesora de Literatura en el Santa María y que fue la primera en darse cuenta de que aquella carta podía llegar muy lejos — de su potencial como alumna ya sabía desde hacía tiempo—. Yllegó. Primero, se llevó la máxima puntuación —por unanimidad—del jurado que examinó las 36 cartas que se presentaron por la provincia de València. Luego, superó el certamen autonómico para, finalmente, arrasar en la edición nacional al destacar por encima de los otros 53 concursantes —uno por provincia, más las dos ciudades autónomas y dos más que concursaron por colegios españoles en Marruecos y Colombia—.

En diciembre, Laura viajará a Madrid con sus padres para recibir, de manos de la ministra de Defensa, Margarita Robles, el galardón que le corresponde como ganadora absoluta de esta VIII edición de «Carta a un militar español», a la que concurrieron nada menos que 11.373 alumnos y alumnas de 505 centros educativos.

Lea el relato ganador aquí: