La Federación Sindical del Taxi de València se manifestará hoy ante la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad para exigir una actualización periódica de las tarifas, «tal como se actualizan en otras ciudades, o como se hace con el salario del resto de los ciudadanos». Lo harán coincidiendo con otras protestas en Alicante y Castelló y presentarán un escrito consensuado con las principales reivindicaciones del sector. Así lo manifestaron ayer en un comunicado previo a la concentración, en el que denunciaban que «así como en Madrid o Barcelona la tarifa ha aumentado hasta un 13 % de enero de 2014 a enero de 2022, en València solo han actualizado esta cuota un 1 % y en el año 2019».

En este sentido, Fernando del Molino, presidente Federación Taxi València explicó ayer a este periódico que «teniendo en cuenta el incremento de los costes, los informes que hemos presentado a conselleria y que nos desestiman continuamente indican que deberíamos tener un aumento del 6,5 % en València y 7 % en Alicante para poder hacer frente de forma digna a todos los costes del servicio de taxi».

Informes con propuestas

Cabe destacar que en el sector del taxi las tarifas no se actualizan según el IPC, como sí ocurre en otras actividades, sino que se acoplan según la ley, en una fórmula de desindexación.

La federación asegura que ha presentado múltiples informes con propuestas «y estos documentos deberían presentarse desde la administración, que tendría que ser quien detallara cuánto hay que incrementar las tarifas». Además, según del Molino «presentamos informes pero no les sirven, los técnicos que interpretan dicen que no hay que subir las tarifas, pero no justifican el por qué de la negativa», aseguran desde el sector del taxi. «Todo se actualiza, el salario de los trabajadores, las pensiones, funcionarios. Entonces ¿por qué no se puede revisar las tarifas de los taxis?», se preguntan.

En proceso de estudio

Por su parte, la conselleria dice que «nunca se ha dicho que no se vayan a actualizar las tarifas». De hecho, la administración autonómica competente añade que «ahora mismo estamos estudiando las diferentes propuestas que han hecho las asociaciones y en base a eso veremos qué se decide», apuntaban ayer a este periódico fuentes de la administración.