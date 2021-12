El aumento de contagios que está registrando la Comunitat Valenciana desde mediados de octubre y que ya apunta a una sexta ola está despertando viejos fantasmas del pasado. Hace justo un año, los casos empezaban a dispararse tras el puente de octubre y el Black Friday y la subida sostenida acabó, tras las navidades, en la peor ola de contagios, hospitalizaciones y muertes por covid que han sufrido los valencianos desde la llegada del coronavirus.

Los casos ahora vuelven a subir, como entonces, pero las consecuencias no son, ni de lejos las mismas y todo por el principal activo que se tiene para luchar contra la pandemia: la vacuna. Gracias a que el 89,8 % de valencianos mayores de 12 años está vacunado, el porcentaje de enfermos covid que necesitan entrar al hospital es la mitad que el del año pasado y la mayor diferencia se puede ver en las muertes: en un contexto de subida de contagios, ahora el porcentaje de infectados que fallecen por covid se ha reducido un 75 %.

Son las principales conclusiones que se extraen al comparar los datos de casos, hospitalizaciones, ingresos en UCI y muertes que ofrece el Instituto de Salud Carlos III, dependiente del Ministerio de Sanidad. Así, del 14 de octubre al 2 de diciembre del año pasado, en plena tercera ola y camino ya de la cuarta se notificaron 58.446 positivos. De ellos, el 8,14 % necesitó hospitalización (4.762 personas), mientras que un 0,75 %, 444 enfermos entraron en la UCI y 701 personas contagiadas fallecieron, un 1,19 % sobre el total de casos.

En las mismas fechas de este año se han contagiado 21.257 personas, menos de la mitad, pero además los porcentajes de personas que han necesitado ingresar en el hospital han caído un 50 %. Frente al 8,4 % de hospitalizaciones a finales de 2020, en este mes y medio de 2021, los que han necesitado ingresar del total de contagiados han sido 999 personas, el 4,7 por ciento.

También baja un 40 % el porcentaje de personas enfermas que entran en la UCI, hasta el 0,45 % (97 personas). Donde más se nota el efecto de las vacunas es entre los fallecidos: si el año pasado en esos 45 días fallecieron 701 contagiados, el 1,19 %, en las mismas fechas de este año se han registrado 68 fallecimientos de personas contagiadas: un 0,3 %, cuatro veces menos.

Los datos son claros. La vacuna está funcionando evitando enfermedad grave y muertes. Así lo reflejan las estadísticas y así lo transmiten los profesionales. Los responsables de Medicina Interna y de las Unidades de Cuidados Intensivos de los hospitales valencianos fueron los primeros que vieron este efecto: desde septiembre las personas que entraban en las UCI eran, mayoritariamente, no vacunados ya fuera personas que habían rechazado inmunizarse por ser antivacunas o por tener reticencias frente a este suero en concreto o aquellas a las que no les había dado tiempo a completar su pauta de vacunación hasta el punto de que fueron nueve de cada diez enfermos covid en las UCI.

18 veces más riesgo de ingresar

Pero conforme aumentó la circulación del virus y los contagios se dispararon, el volumen de vacunados que tenían que pasar por el hospital tras contagiarse se incrementó dando alas a aquellos que dudan de los efectos de la vacuna.

De ahí, que el Ministerio de Sanidad recordara que los datos absolutos no reflejaban la realidad y que no era lo mismo que 20 vacunados de 4 millones entraran al hospital que lo hicieran 20 de los 450.000 valencianos que aún no tienen la pauta completa, algo más de 314.000 según el cuenteo más actualizado de la Conselleria de Sanidad.

Viendo las cifras en tasa relativa, el riesgo de acabar en el hospital si uno se contagia se multiplica hasta por 18 si no se tiene la vacuna, y el riesgo en mayor, por supuesto, cuánta más edad se tenga.

Aún así, los expertos avisan: mientras sigan aumentando los positivos, habrá más personas que necesiten ingresar en el hospital, por pura matemática aunque no sea en la misma proporción que hace un año. Es lo que ha pasado en este mes de noviembre que empezó con 226 personas hospitalizadas y, un mes después los ingresos se han disparado hasta las 531 hospitalizaciones registradas el pasado martes, último día que se tienen datos. Entre medias, 27.365 nuevos contagios notificados en algo más de cinco semanas. Las personas que han ingresado en UCI también se han doblado: de las 47 de principios de noviembre a las 92 notificadas el martes.