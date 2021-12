La campaña 'El juguete educativo' de Cruz Roja Juventud, que se inicia esta semana en Valencia, tiene como objetivo entregar juguetes a unos 4.000 niños y niñas en la Comunitat Valenciana, 2.253 de ellos en la provincia de Valencia, que "no tienen garantizado su derecho al juego". El proyecto se lleva a cabo en todo el país para intentar recoger más de 115.000 juegos y juguetes nuevos, no sexistas y no bélicos.

