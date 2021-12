La sección cuarta de la Audiencia de València ha rechazado el recurso presentado por el exvicealcalde de València, Alfonso Grau, contra el auto que lo abocaba al juicio por el presunto dopaje electoral en las comicios de 2007 y 2011, según ha podido saber Levante-EMV de fuentes conocedoras de los hechos. La resolución, que es firme y contra la que no cabe recurso, supone que el exvicealcalde se sentará en el banquillo de los acusados junto a al exconcejal y excolaborador, Juan Eduardo Santón, y la exsecretaria del grupo municipal popular, María del Carmen García-Fuster.

El exvicealcalde de València Alfonso Grau pidió la nulidad del auto en la pieza A del caso Taula que lo procesó por malversación y blanqueo al considerar que han prescrito los delitos o no demostrarse su participación en los hechos investigados, según el recurso que presentó.

La defensa de Grau, en libertad provisional por el caso Azud II, pidió que se sobreseyera la causa respecto a él. «Se repite mucho que el señor Grau era el cerebro (?) de una operativa presuntamente dedicada a financiar ilegalmente el partido, pero no hay ningún elemento derivado de las diligencias practicadas que permita situar al señor Grau en dicha posición», alegó su abogado, Jesús Bonet. El letrado afeaba al instructor que «al no poder aplicar el delito de financiación ilegal a dos de los tres periodos investigados [que no existía en el Código Penal aplicable a 2007 y 2011] se busca desglosar, desgranar y descontextualizar los actos que conforman ese presunto delito para buscarles acomodo en algún artículo del Código Penal». «Había una decisión previa de encausar al señor Grau», defendía el abogado.

Sobre la presunta malversación que le imputa el magistrado del caso Taula por desviar presupuesto público del Ayuntamiento de València a través de fundaciones municipales para Laterne, responsable de la campaña electoral de Rita Barberá en 2007, la defensa de Grau consideraba que los actos estarían prescritos. «Se imputan hechos de fechas 15 de septiembre de 2004 y 27 de septiembre de 2005, que estarían prescritos para el señor Grau». Argumentos que no han encontrado acomodo en los magistrados de la sección cuarta de la Audiencia e València por lo que Grau volverá a ser juzgado por malversación, cohecho y blanqueo.