El alcalde de Cullera, el socialista Jordi Mayor, se ha mostrado tajante al asegurar que el municipio no aprobará la tasa turística pactada de cara a 2022 por las fuerzas políticas que sostienen al gobierno autonómico del Botànic. "Cullera no la aprobará de ninguna manera", ha dicho la máxima autoridad local. A juicio de Mayor, "no es el momento" ni considera que vaya a beneficiar al sector turístico, ya de por sí "tocado" por los efectos de la pandemia de la Covid-19.

"Cullera será una ciudad libre de tasas turísticas", ha insistido el primer edil, ya que "ni las quiere el sector ni las quiere el ayuntamiento". Desde el consistorio recuerdan, en un comunicado, que los datos de recuperación turística que sitúan ya en muchos aspectos al municipio en cifras prepandemia indican una recuperación del sector. "Esa recuperación no se puede poner en peligro y menos con tasas que no solucionan el problema de la infrafinanciación de los municipios turísticos", ha aseverado el primer edil. "La vía cullerense es la de estar al lado del sector, fomentar el impulso y recuperación del turismo sin gravar más al turista. Nuestra preocupación es conseguir financiación europea, como los tres millones que vamos a recibir de los fondos Next Generation para modernizar el paseo marítimo, por ejemplo. Lo otro es el chocolate del loro que no nos soluciona ningún problema y sí que podría crearnos muchos", ha concluido.