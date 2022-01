Bloc y País (BiP), corriente soberanista de Més Compromís (el antiguo Bloc, formación mayoritaria de la coalición Compromís) ha instado esta tarde a la dirección que lidera Àgueda Micó a asumir las responsabilidades después de la mala gestión realizada en el relevo de Fran Ferri como síndic del grupo parlamentario de Compromís en Les Corts Valencianes.

Así, la tensión por la gestión que Més (el antiguo Bloc) está haciendo del relevo de Fran Ferri en las Corts va en aumento a dos días de que se elija, este martes, a la diputada Papi Robles como nueva síndica en las Corts. La corriente interna Bloc i País ha llegado a exigir dimisiones en las últimas horas en la dirección de Més que lideran Àgueda Micó y el conseller de Educación, Vicent Marzà, a quien reprochan que se haya pasado las navidades amagando con una posible salida en plena covid para luego dar marcha atrás.

Aseguran que la toma de decisiones está debilitando al partido y exigen responsabilidades. Critican que se adoptara la decisión de designar a Robles sin contar con el grupo en las Corts y desvelan que la secretaria general ha acusado de «traición» a algún miembro de su ejecutiva por la filtración.El portavoz, Vicent Fernández, se pregunta si esas acusaciones de traición evidencian un liderazgo débil y si no es hora de un congreso extraordinario, añade.

La propuesta de Robles la tomó la ejecutiva permanente, formada solo por los jefes de área, una docena de miembros, frente a a la ejecutiva de 46 integrantes que salió del congreso por lo que Micó se sentiría traicionada por alguien de su más estrecho círculo ya que los sectores críticos no fueron integrados en el pasado congreso.

Defienden la idoneidad de Mònica Àlvaro

«Se ha demostrado que laminar la crítica interna no es un buen negocio», asegura Fernández. Desde Bloc i País plantean también que no tiene sentido continuar con el veto a cargos internos muy preparados como Mònica Àlvaro «porque no es de la cuerda».