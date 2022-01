"Los médicos están saturados con la pandemia, muchos hablan de colgar la bata"

Todavía de resaca emocional y con mucha ilusión por la etapa que ahora comienza, Mercedes Hurtado, jefa clínica de Oftalmología de La Fe, atiende a Levante-EMV tras haber ganado las elecciones del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de València (ICOMV) y revalidar así su cargo como presidenta, un puesto que lleva ejerciendo más de siete años. Con un programa que busca que el colegio sea «la casa de todos los médicos», Hurtado apunta que lo primero que hará el equipo al tomar posesión será «volvernos a presentar a la consellera, retomar el diálogo y apostar por la Atención Primaria, sin ella se hunde nuestra sanidad», explica la representante.

Así, destaca la importancia de potenciar el sistema público de salud y la investigación. «Gracias a ella tenemos las vacunas, la investigación mueve la medicina». Por eso, pide a la Administración que aumente los recursos humanos en la sanidad pública para poder dar un mejor servicio todavía y paliar la saturación, que se ha visto agravada por la pandemia. Respecto al resultado de los comicios, «estamos muy contentos, era lo que esperábamos y para nosotros es como una palmadita en la espalda de los compañeros, que reconocen el trabajo y nos dan la oportunidad implementarlo», explica. Entre otras cosas, Hurtado y su equipo continuará dotando de «transparencia al colegio, demandando protección para los profesionales y haciendo de interlocutores ante las autoridades», unas líneas de gobierno que ya estaban llevando a cabo en la legislatura pero que quedaron a medias por el estallido de la pandemia mundial.

«Vocación pero no de mártires»

La situación de la covid-19 no solo ha dejado a medias al colegio oficial, sino que ha agravado la situación de saturación que viven los profesionales sanitarios, algo que puede influir en el recambio generacional y el futuro de los médicos. «No entran tantos médicos nuevos como para sustituir a los que se jubilan, no hay suficientes plazas MIR, ahí hay un cuello de botella y en unos años habrá carencia, algo que se puede ver agravado por la saturación de los compañeros mayores, pues con la pandemia muchos hablan de prejubilarse y colgar la bata», apunta la presidenta del colegio. «Tienen vocación pero no de mártires».

Una coyuntura que se entrelaza con la precariedad juvenil. «Si nuestros jóvenes son tan precarios, cuando acaban de estudiar se van fuera y tampoco podemos convertirnos en un país de fuga de cerebros», añade Hurtado. De cara a este nuevo mandato, Hurtado explica que potenciará la oficina de la mujer para mejorar la conciliación en un sector en el que el 70 % de las profesionales son mujeres en el caso de València. «La profesión médica está feminizada, sobre todo en los puestos más rasos, sin embargo, es más difícil que las mujeres médicas lleguen a puestos de responsabilidad y eso es lo que hay que potenciar».

Por otra parte, el equipo pondrá en marcha tres nuevas oficinas: la del opositor, la del médico joven y la de la medicina privada. «La oficina del opositor apoyará a los profesionales que se preparen las Ofertas de Empleo Público».

Respecto a los médicos jóvenes, «los MIR, muchas veces vienen de otras partes del país y ahí quiere estar el colegio para darles apoyo en encontrar alojamiento o ponerlos en comunicación». Hurtado destaca la oficina de Medicina Privada. «Los médicos que trabajan por cuenta propia muchas veces se ven solos, abandonados por la Administración».

La campaña electoral que ha culminado con la victoria de Hurtado no ha estado exenta de polémica. La otra candidata, Ana Arbáizar, pidió aplazar las elecciones y el colegio no lo aceptó, «no estamos en un estado de alarma y se han desarrollado con todas las medidas de seguridad», dice Hurtado. Por otra parte, la permanencia de Rafael Torres —«médico naturista» que ejerce la homeopatía— en su equipo, también ha suscitado críticas por parte de un sector de la medicina.

Hurtado responde que «el posicionamiento del colegio con las pseudo ciencias está alineado desde 2017 con la Organización Médica Colegial de España —está en contra—, el problema de la homeopatía es que se está vendiendo en las farmacias y hay que pedir al Gobierno la regulación o prohibición de vender los productos». «Desde el colegio velamos por que todos los colegiados y la junta cumplan la ley y los cánones de la medicina», concluye.