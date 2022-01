La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, aseguró ayer que se siente «absolutamente respaldada» por el Consell y, en especial, por el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, en relación a su gestión al frente de la Conselleria de Igualdad sobre los centros de menores después de ser el foco de las críticas de la oposición. Oltra se pronunció sobre la investigación abierta por la Sindicatura de Greuges sobre los protocolos para menores tutelados por la Generalitat víctimas de abusos sexuales.

Una queja que se abrió a instancias del PP y que ha sido objeto de controversia ya que los populares usaron datos proporcionados por Igualdad a la institución que dirige Ángel Luna para atacar a la conselleria. Un informe, sin conexión con la sentencia que condenó al exmarido de la vicepresidenta, en el que se recoge que 175 menores tutelados podrían haber sido víctimas de abusos sexuales, la mayoría de las veces por agresores del entorno familiar.

El síndic ha cerrado la queja después de que Igualdad aceptara todas sus recomendaciones. Tras un arranque de curso político en el que la consellera ha estado en la diana, Oltra se creció en una comparecencia de prensa en la que vino a reconciliarse con la Sindicatura (con la que se había enfrentado semanas atrás a cuenta de otra investigación) y que sirvió también para pasar al ataque. Un anticipo de lo que puede ser el tono de su comparecencia el martes para hablar de la investigación ya cerrada.

Oltra rechazó la idea de ser víctima de una conspiración por parte de la oposición y la ultraderecha porque, ironizó, una conspiración no puede ser tan burda. Oltra indicó que ha comparecido ya seis veces en las Corts para hablar sobre la situación de los menores y rechazó la petición del PP de una comisión de investigación. «Ahora toca estar en la faena, no toca investigar nada, con que hagan la faena por la cual se les paga estaría bien. No les importa nada, solo tienen que escuchar, parece que cada día descubren la rueda», indicó.

Para Oltra, el PP ha decidido empezar el año con una traca. «Tienen la información porque se las doy yo y porque está», añadió. «Ya está bien de la broma del PP, de la mentira y la demagogia». Por otro lado, atribuyó a un error la primera contestación que la subsecretaria dio al síndic (y que motivo una primera resolución con reproche) en la que se aducía falta de personal para poder contestar. «Un corta-pega erróneo», admitió.