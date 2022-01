Un total de 1.500 usuarios al mes han ejercido su derecho a la devolución exprés del precio del billete de Cercanías en los últimos meses, según confirman a Levante-EMV fuentes de Renfe. Una medida que se implantó el 11 de junio de 2020 para compensar los problemas en la red de Cercanías que se arrastran desde hace años. La medida se anunció por el entonces secretario de Estado de Transportes, Pedro Saura, quien anunció como compensación por las continuas cancelaciones la devolución exprés de los billetes en los trenes de Cercanías que se retrasen más de quince minutos o se cancele y no llegue a salir. Inicialmente la medida se iba a comenzar a aplicar el 1 de abril, aunque finalmente no entró en funcionamiento hasta el 11 de junio ya que, como se recordará, el 14 de marzo de 2020 se decretó el estado de alarma en todo el país y se restringió la movilidad únicamente a los trabajadores declarados esenciales durante varios meses. De hecho, durante los primeros meses los usuarios no hacían uso de esta medida ya que, a fecha de febrero de 2021, Renfe sólo realizaba alrededor de 60 devoluciones al mes. Una cantidad mínima directamente relacionada con el hecho de que de julio a diciembre de 2020 se registró una caída de los viajeros respecto a 2019 del 60 % al 65 % menos viajeros que en julio del año anterior.

La devolución exprés implica la devolución del billete en los trenes de Cercanías que se retrasen más de quince minutos o se cancelen. Renfe no devuelve el dinero, pero sí da un billete para poder circular en los siguientes treinta días o reintegra el viaje en los abonos-transporte. La devolución exprés solo se aplica por cancelaciones o retrasos imputables a Renfe o Adif, pero no en supresión de trenes o demoras provocadas por fenómenos meteorológicos o temporales. La devolución exprés se suma a la rebaja del 35 % en el precio de los abonos anunciada la semana pasada por la ministra de Transportes Raquel Sánchez en el Plan de Acción Inmediata para el núcleo de Cercanías de València, presentado para atajar y compensar las continuas cancelaciones de trenes y demoras de los trenes. Este "ajuste tarifario" rebaja un 35% "el importe de los títulos multiviaje actuales: Bonotrén, Abono Mensual, Abono Mensual Ilimitado y Abono Estudio. El resto de títulos mantiene los precios actuales", informa Renfe en los carteles hechos públicos ayer. Una medida que, cabe recordar, no se aplica a los billetes sencillos (que suelen ser más caros, para promocionar entre los viajeros el uso de los abonos). La devolución del precio del billete ha sido una política constante durante la pandemia. Según el Informe de responsabilidad social y gobierno corporativo 2020, "la demanda cayó un 95% sobre la habitual y la ocupación de los servicios comerciales de Renfe descendió considerablemente en todos los corredores, situándose por debajo del 10%". Para evitar perjuicios a las personas usuarias, "Renfe facilitó el cambio o las anulaciones de los billetes a todos los viajeros afectados por las medidas sanitarias para combatir el coronavirus. Esta operativa, sin costes para los clientes, se aplicó a todas las tarifas, incluidas aquéllas que no contemplan la posibilidad de cambios y permitió a los clientes el reembolso íntegro del billete sin ningún tipo de gasto, canjear el billete por otro para viajar más adelante o bien recibir el equivalente al coste de los billetes en puntos del programa +Renfe", según refleja la operadora en su informe. La empresa pública también asegura que realizó la "devolución íntegra de los billetes a todos los viajeros de los programas de vacaciones del Imserso a través de las agencias autorizadas para este programa". Una política que supuso que "durante el estado de alarma Renfe devolvió casi un millón de billetes a sus clientes, por un importe total de 38,5 millones de euros y desde octubre, devolvió 8,8 millones de euros a los viajeros que han tenido que anular sus billetes por las nuevas medidas de restricción a la movilidad aprobadas en distintas comunidades autónomas. En total se han devuelto 245.637 billetes hasta el momento, el plazo de vigencia de los códigos de retorno fue ampliado hasta el 31 de diciembre de 2021".