La bajada de temperaturas ha pillado por sorpresa a València. La ciudad no está acostumbrada a las bajas temperaturas y menos al hielo y el Aeropuerto de Manises-València tampoco. Ayer por la mañana, el hielo que se formó tras una noche fría provocó retrasos en algunas salidas de vuelos programas para primera hora.

Robert J. Woessner llegó ayer por la mañana para coger un vuelo destino Ámsterdam al Aeropuerto de Manises, para hacer escala y coger otro que le llevaría a California para pasar unos días con su familia. Sin embargo, el frío que persiste durante toda la semana impidió que el avión despegara a su hora. «Estaba programado para las seis de la mañana, pero ha acabado saliendo algo más tarde de las diez y he perdido el vuelo de enlace, ahora mi camino será de más de treinta horas», explicaba ayer a Levante-EMV.

Escarcha en las alas

Tal como adelantó este periódico en su edición digital, y según informó la aerolínea a los viajeros y confirmó Aena, la escarcha que se había depositado durante la noche en las alas del avión impidió que pudiera despegar a la hora. «Nos han dicho que no tienen máquinas para retirar el hielo, me parece que, si las aerolíneas saben que el cambio climático es algo a tener en cuenta, deberían proveerse de estos aparatos», razonaba Robert, de 33 años. Además, continuó: «València no es Hawái o las Islas Canarias, donde siempre hace el mismo tiempo, aquí las estaciones se notan y estos días hacía mucho frío», contaba.

«Nuestro vuelo fue el primero y tuvimos que esperar cuatro horas hasta que saliera el sol y deshiciera la escarcha que cubría las alas del avión, eso es lo que nos han dicho desde la aerolínea», explicaba el viajero. El hielo que se había formado durante la noche provocó el retraso de más de una hora de dos vuelos más, con destino a Ibiza y a Bilbao, confirmado por fuentes de Aena. Lo ocurrido ayer en el Aeropuerto de Manises es la consecuencia de las bajísimas temperaturas que se han registrado durante la semana, especialmente por las noches. De hecho, algunos días se han alcanzado dos grados bajo cero en el observatorio, precisamente, del aeropuerto de Manises. La Aemet mantiene el aviso amarillo por bajas temperaturas en el interior norte de València para el día de hoy.

Ayer se registraron mínimas de tres grados en València y Castelló y cuatro en Alicante y máximas que no superaron los catorce grados en las tres provincias. Las temperaturas más bajas se registraron en Ademuz (-7) Jalance (-6); Villena (-5,9); Fontanars dels Alfons (-5,5); Pinoso (-3,6) y Castellfort (-2,7). Para hoy, se espera que el frío persista.