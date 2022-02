La onda expansiva de la cruzada del jubilado valenciano Carlos San Juan para reclamar un trato más humano a los bancos también ha llegado al Consell. Una causa a la que se ha sumado la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, que, en su comparecencia ante los medios tras la reunión del Consell, ha lanzado una dura andanada contra las entidades financieras. Oltra denuncia el hecho de que “unas entidades que han hecho público beneficios que rayan lo obsceno no tengan un servicio que garantice que todo el mundo tenga acceso a la banca”.

“La exclusión bancaria es una exclusión social”, indica la consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas. “No se puede tener luz, ni ingresar una pensión si no tienes una cuenta corriente”, dice.

Oltra reprocha a la banca repartirse dividendos tras cerrar oficinas y reducir plantillas

En este sentido, Oltra mantiene que existe una obligación por parte de la banca como servicio al público de atender a todo el mundo, sean las que sean las circunstancias. “Eso no significa que la gente mayor sea analfabeta digital. Hay cuestiones que necesitan una atención presencial, no sólo para gente mayor”, añade en alusión a la campaña que ha hecho famosa Carlos San Juan: “Soy mayor, pero no idiota”.

Oltra recuerda que muchas de estas entidades fueron rescatadas rescata “con millonadas” y ahora, “se reparten dividendos, a fuerza de tirar a la gente a la calle y cerrar oficinas”. “Lo más lógico del mundo es que atiendan a todo el mundo y que presten un servicio público y que este no se cobre con precios abusivos”.

"No hay clamor para recuperar el derecho foral"

Por otro lado, asegura que no existe un clamor popular para recuperar el derecho foral valenciano y, subraya, que si fuera así, quizás este asunto competencial “ya estaría resuelto”.

Con motivo del 40 aniversario de la aprobación del Estatut de la Comunitat Valenciana, Oltra ha sido preguntada por la reclamación de la Associació de Juristes Valencians para que el Consell impulse una reforma estatutaria para poder asumir estas competencias, Oltra indica que “no está en la prioridad de la ciudadanía la posibilidad de legislar en materia civil”.

La consellera matiza que para ella, esta reclamación es “importante”, pero ha insistido en que “desgraciadamente” no es un clamor popular. Preguntada sobre si ocurría lo mismo con la financiación, Oltra recuerda las manifestaciones que han suscitado consenso político y de la sociedad civil, algo que, se ha mantenido, no ocurre con el derecho foral. En este punto, ha vuelto a la causa de la atención presencial y el importante movimiento social que ha despertado. Un ejemplo sobre lo que es o no esencial para la ciudadanía.