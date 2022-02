Dar visibilidad a la diversidad sexual y a los diferentes tipos de relaciones sexuales, desmontar los estereotipos que rodean a las prácticas sexuales y promover métodos de prevención y prácticas sexuales seguras entre la juventud. Estos son tres de los objetivos de la campaña 'Sexualidad para dummies: lo que no te atreves a preguntar en casa', que lanza el Consell Valencià de la Joventut (CVJ) con motivo del Día Europeo de la Salud Sexual.

"La educación sexual es un trabajo pendiente de nuestro sistema educativo y esta falta de información es suplida a través de la pornografía", ha alertado la responsable de Acción Social del CVJ, Sonia Gil. "Como consecuencia nos encontramos con una juventud con escasos recursos para disfrutar de su vida sexual de manera plena y segura", ha añadido.

Esta acción de sensibilización e información busca acabar con los estereotipos que rodean a las relaciones sexuales de acuerdo con los roles de género o la orientación sexual, al mismo tiempo que incide en la necesidad de cuidar la salud sexual.

Asimismo, Gil también ha destacado la necesidad de "desestigmatizar todas las prácticas sexuales, desmontar el coitocentrismo y normalizar los modelos de relaciones afectivosexuales más allá de la monogamia, sin perder nunca de vista la salud sexual".

Aumento de las ITS

Las infecciones de transmisión sexual, como la gonorrea, la clamidia, la sífilis o el virus del papiloma humano, han multiplicado su incidencia en España en las últimas décadas, según los datos facilitados por el Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Ciencia e Innovación en la informe 'Vigilancia epidemiológica de las infecciones de transmisión sexual en España, 2018', actualizado en 2020.

"Las expertas nos dicen que la falta de educación sexual o la falta de percepción de riesgo son algunos de los factores que se esconden detrás del aumento de las infecciones de transmisión sexual", apunta Gil. "Hay que poner al alcance de la juventud la información necesaria para mantener relaciones sexuales de manera segura para inculcar hábitos de salud sexual, como el uso de métodos de protección o la realización periódica de pruebas de detección de ITS", ha concluido.

La campaña incluye varias acciones en las redes sociales, con píldoras informativas sobre tipos de relaciones afectivosexuales o la manera de emplear los diferentes métodos de protección contra las ITS. Además, para profundizar en la materia y generar espacios de debate y reflexión, el CVJ colaborará en un programa especial del podcast 'Parlar per no callar' sobre sexualidad y realizará un consultorio a través de las redes con una sexóloga donde todas las jóvenes que quieran podrán formular sus dudas.