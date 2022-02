'Quiero dedicar el dinero a estudiar en las grandes escuelas de negocio valencianas'

Cayetano Belso

Cayetano Belso, tras llegar a la final de esta convocatoria en su séptima edición, revalidó hace escasas semanas su papel de finalista con la esperanza de convertirse, esta vez sí, en el ganador de Talento Joven en la modalidad de Empresa. Dos años después, lo ha conseguido.

Lo hace a través de Koroko, una empresa que surgió durante la realización del Trabajo de Final de Grado (TFG) de este joven de Crevillent y que se fundamenta en el huevo. Según explica su fundador, que se define como una persona con «un gran espíritu emprendedor y una inquietud permanente por aprender», observó, gracias al proceso artesanal seguido por su madre para trufar huevos, que estos son altamente porosos y que absorben múltiples sabores a través de su cáscara.

Así, en Koroko crean, mediante un proceso innovador, huevos camperos para satisfacer a cualquier paladar a través de sabores como el ajo, el jamón, la trufa negra y el queso azul. Una nueva forma de redefinir la gastronomía que ya ha convencido a múltiples espacios de restauración y que, además, marca objetivos ambiciosos.

Su innovadora propuesta gastronómica basada en procesos artesanales le ha convertido en ganador

Y es que, la empresa de Belso trabaja, actualmente, en nuevos productos como platos preparados con huevo y salsas. De este modo, aportan valor a la comunidad «haciendo cosas diferentes».

Según explica Belso, «somos la primera empresa que se ha propuesto innovar en este mercado maduro, creando una nueva categoría en el lineal de estos alimentos». Además, defienden férreos valores en su actividad como el respeto al medio ambiente mediante un envasado responsable o un proceso productivo limpio, entre otras acciones.

«Este premio me hace muchísima ilusión, no me lo esperaba», admitió con una marcada expresión de felicidad, «las otras propuestas empresariales concurrentes están haciendo las cosas muy bien».

«Tengo claro que quiero dedicar este premio íntegramente a mi formación. Tenemos la suerte de contar con grandes escuelas de negocio en la Comunitat Valenciana, como EDEM, así que mi próximo objetivo es realizar un curso allí para mejorar mi eficiencia y competitividad», destacó.

'Emprender es, a veces, muy difícil. Este premio me da ánimo y energía para seguir'

Hamu Mroue

Quien la sigue, la consigue. Eso debió pensar Hamu Mroue Cuenca cuando decidió presentar su candidatura a la novena edición de los Premios Talento Joven de la Comunitat Valenciana tras quedar finalista en la categoría de Acción Social la pasada edición.

Convertido ya en ganador, este maestro y educador social apuesta por un ambicioso proyecto: llevar la accesibilidad a los entornos rurales. Un propósito que materializó en 2017 al conocer a Carlos, un hombre de 67 años con movilidad reducida y cáncer de próstata diagnosticado.

Su ceguera avanzada no consiguió mitigar su sueño de visitar Machu Pichu. Una voluntad que dio forma al proyecto de este joven, Turismo Adaptado V3, tras compartir 25 días en Perú y «alcanzar metas que parecían impensables», como reconoce.

Este joven educador social aboga por un turismo adaptado a la naturaleza que promueve la inclusión

A través de esta iniciativa ha establecido hasta 16 itinerarios accesibles en los paraísos naturales de la Comunitat Valenciana, firmando acuerdos con diversos consistorios de la provincia, que promueven la inclusión. Así, este joven ya suma más de 80 experiencias realizadas, en su mayoría de forma gratuita y altruista.

Su propuesta ha conseguido convencer al jurado, que la seleccionó como finalista y ganadora del certamen. Así, Mroue promueve el liderazgo de las personas con discapacidad, que pueden seleccionar los destinos que desean visitar gracias a dos aparatos de transporte de llamativo nombre: silla oruga todoterreno y silla anfibia.

Además, forma parte del equipo de Unlimited Wheels, que recientemente consiguió realizar la primera Ruta del Grial accesible, recorriendo 145,5 kilómetros desde el municipio de Barracas hasta la Catedral de València en silla de ruedas con handbike y bicicleta, realizando auditorías de accesibilidad en los diferentes pueblos del recorrido.

Una forma de viajar totalmente empoderadora que, además, incentiva nuevos modelos de turismo para la autonomía valenciana. «Hablamos de emprender, que es un camino muy bonito, pero también muy duro. Hago las cosas que me llenan el corazón: acercar la naturaleza a las personas que más difícil lo tienen. Esto me da ánimo y energía para seguir», aseguró tras conseguir su estatuilla.

'Este reconocimiento me va ayudar a conseguir mis objetivos en mi carrera deportiva'

Noelia Juan

Noelia Juan Pastor se convierte en la ganadora de la categoría de Deporte de la novena edición de los Premios Talento Joven de la Comunitat Valenciana por su excelencia en la práctica del triatlón.

Graduada en Bellas Artes en la Universitat Politècnica de València (UPV), la pasión de esta joven beterense es, como ella misma admite, el deporte. Actualmente, representa a España en competiciones de triatlón, tanto nacionales como internacionales, junto a su club —CEA Bétera— y, aunque prepara las oposiciones para acceder al cuerpo de bomberos, entre sus planes de futuro no contempla retirarse de la competición de élite.

De hecho, entre sus múltiples objetivos destacan, según explica, su crecimiento como triatleta y su afianzamiento en la élite internacional, por lo que se marca un ambicioso reto: participar en los próximos ciclos olímpicos de París 2024 y Los Angeles en el año 2028.

La joven deportista de Bétera representa a España en competiciones de triatlón nacionales e internacionales

Méritos no le faltan, pues ya ha subido al podio en diversas ocasiones. Consiguió la medalla de bronce en el Campeonato de Europa Sub-23 de Relevos Mixtos —ya considerada una disciplina olímpica— y fue subcampeona del mundo en la misma categoría en el año 2016, así como de Europa en 2017.

Y es que, a su corta edad, ha demostrado ser muy metódica y constante. Recibe el premio de este certamen visiblemente emocionada. Afirma no ser «una mujer muy habladora» y que este galardón la ha dejado, inevitablemente, «sin palabras». «Espero utilizar este premio para conseguir mis objetivos. Si no lo consigo, al menos lo habré intentado», concluyó Noelia Juan Pastor.

'Gracias por apoyar una literatura que transmite valores y lucha contra injusticias'

Carmen Galvañ

La vida de Carmen Galvañ Bernabé se escribe, a sus 27 años, con términos que apelan a la justicia y la igualdad. Ganadora de la novena edición de los Premios Talento Joven de la Comunitat Valenciana en el apartado de Cultura por su excelsa trayectoria, se considera apasionada —por definición— de la literatura, un «vehículo emancipador» que permite «conocer la historia que nos precede» para hallar «respuestas a los problemas del presente».

De este modo, ha hecho de la palabra escrita su herramienta de vindicación respecto a aspectos tan trascendentales como la solidaridad o la inclusión, entre otros.

No es hasta el año 2016 —sumando ya en aquel momento una treintena de reconocimientos literarios— que decide compaginar sus estudios de Derecho con su incipiente carrera como escritora.

Esta joven escritora de 27 años defiende un modelo reivindicativo de literatura con aspiraciones sociales y ya ha publicado dos antologías de relatos que comparten este fin

Desde entonces, ha publicado dos antologías de relatos que comparten el mismo eje vertebrador: su enfoque social y reivindicativo. «Horizontes» (Ediciones Alféizar) y «El poder del pasado» (Ediciones Carena) ahondan en casuísticas como la despoblación rural, el tráfico de drogas, la bioética o la historia como valor imprescindible a través del desarrollo de acontecimientos como la Guerra Civil o la Segunda Guerra Mundial.

«Muchas gracias por apoyar las letras y la literatura que transmite valores y lucha contras las injusticias sociales, por dar alas al sueño de una niña. Quiero conseguir que las próximas generaciones conozcan el gran patrimonio que alberga esta autonomía. Que la literatura sea la vía de escape de todas aquellas personas que están oprimidas. Un buen libro puede cambiarte la vida», reivindicó entre aplausos.

'Es necesario explorar el campo de las ciencias sociales y entender cómo actúan'

Marta Portalés

Marta Portalés Oliva ha conseguido alzarse con la estatuilla que la proclama ganadora de Talento Joven y ha contado, para ello, con el favor del público, pues fue seleccionada como finalista mediante votación popular, así como de forma unánime por el comité de expertos del certamen.

Su trayectoria está estrechamente vinculada a la comunicación. Según ella misma se define, esta joven valenciana es «una investigadora y divulgadora científica sobre el impacto tecnológico en la sociedad y la transformación digital en el ámbito económico, cultural y social».

Decidió presentar su candidatura al certamen con el objetivo de continuar investigando, coordinando y difundiendo el avance digital ante la evidencia de las carencias de los procesos de digitalización a nivel educativo, social, económico y territorial.

El objetivo de la ganadora de Ciencia del certamen es investigar, coordinar y difundir el avance tecnológico ante la «evidente carencia de los procesos de digitalización»

Un cometido para el que ahora cuenta con la beca de 6.000 euros concedida por CaixaBank. En la actualidad, esta doctora con calificación Cum Laude coordina el Departamento de Proyectos Europeos Horizonte 2020 en la Fundación Mobile World Capital, participando en un total de 11 H2020 divulgando y difundiendo proyectos de I+D+i enfocados a la industria 4.0 mediante la transformación digital de las empresas en los campos de la robótica, la Inteligencia Artificial, los drones, el 5G y la conectividad.

«Los últimos años no se han premiado las ciencias sociales, siempre que hablamos de ciencia pensamos en matemáticas o física. Este galardón es un verdadero reconocimiento. Quiero invertir el premio en desarrollar talleres didácticos», expresó.