La conselleria de Sanitat ya ha comenzado a citar por teléfono y mensaje SMS a los padres, madres y tutores de los menores de entre 5 y 12 años que todavía no tienen la pauta completa de la vacuna contra el coronavirus. Desde el departamento que dirige Ana Barceló dan por finalizada así la fase de vacunación pediátrica en colegios y comienzan ahora una nueva fase de vacunación que estará disponible en los puntos de vacunación habilitados y también en los centros de salud.

A través de un comunicado, Sanitat explica que está citando a aquellos niños que todavía no han recibido ninguna de las dos vacunas o bien solo han recibido la primera dosis y tienen pendiente la segunda. Además, la conselleria informa que en caso de que no lleguen las citas telefónicas, los padres de los menores no vacunados pueden solicitar cita llamando directamente al centro de salud.

Ocho semanas de plazo para quienes se contagiaron de covid

Por último, y dado el volumen de contagios que se ha registrado durante la sexta ola de la pandemia entre los menores, Sanitat recuerda que aquellos que hayan superado la enfermedad no podrán recibir las dosis pendientes hasta pasadas 8 semanas.