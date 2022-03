Primera reunión formal, por videoconferencia, entre representantes de la Generalitat, el Ministerio de Transportes y la empresa pública Adif sobre el traslado de las cabeceras de las líneas de alta velocidad de Alicante y València desde Atocha a Chamartín, que ha encendido todas las alarmas.

El traslado de estación término supondrá entre 10 y 15 minutos de viaje más. Aunque será una solución "provisional" este destierro de los AVE mediterráneos después podría prolongarse durante seis o siete años, hasta 2028 o 2029, como ha informado Levante-EMV.

El traslado de los AVE de Alicante, previsto para el primer semestre de 2022, y de València, sin fecha concreta aunque podría producirse 2023, viene obligado por la saturación de la estación de Atocha, la llegada de más trenes tras la liberalización de la alta velocidad a empresas privadas y la entrada en servicio del túnel de alta velocidad entre Atocha y Chamartín que, por ahora, no tiene parada en la histórica terminal puesta en servicio del túnel de alta velocidad entre Atocha y Chamartín que, por ahora, no tiene parada en la terminal histórica.

La estación de Puerta de Atocha es una terminal en fondo de saco (como la Estación del Norte) en la que los trenes han de entrar y salir mediante maniobras. Atocha solo será estación pasante de alta velocidad y con conexión al túnel Atocha-Chamartín cuando se ejecute la ampliación prevista por Adif desde la pasada década y que la crisis dejó en pausa.

De ahí que el traslado de los trenes a Chamartín se prevea que duren seis o siete años, según anunció el jueves la ministra de Transportes, Raquel Sánchez Jiménez, en un desayuno informativo celebrado en Madrid. Una opción que técnica que ha soliviantado a la Generalitat y al sector turístico.

Tras la reunión con Transportes y Adif, el conseller de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, Arcadi España, aseguró que ve "posible técnicamente" mantener "algunas líneas de algunos operadores de líneas de alta velocidad en Atocha" y así evitar que el destino del AVE Alicante-Madrid o del AVE València-Madrid sea la estación de Chamartín, lo que incrementaría el tiempo de viaje y tendría "un impacto social". El conseller Arcadi España defiende que, a pesar de la llegada de nuevos operadores como Avlo o Ouigo a la red de alta velocidad ferroviaria, "cree" que "algunas líneas" pueden seguir con destino en Atocha.

"Esperar seis o siete años a tener las dos paradas en las dos estaciones -Atocha y Chamartín- es una cosa que se irá haciendo, porque para eso hay que hacer infraestructuras también en Madrid, pero lo que queremos es soluciones de presente", defiende Arcadi España.

En respuesta a los periodistas en la apertura de la pasarela ciclopeatonal entre Sant Marcel·lí y La Torre, explicó que la discrepancia del Consell con Adif reside en que los trenes vayan solamente a Chamartín, puesto que esto incrementará el tiempo de viaje de la línea e implicaría un impacto social, aunque también es "consciente" de la congestión que, con la llegada de los operadores de bajo coste, empieza a sufrir la estación de Atocha.

No obstante, pese a esa congestión "obvia y objetiva" en Madrid, "eso no significa que no haya soluciones técnicas", defendió Arcadi España, quien ha resaltado la necesidad de llegar a una solución "dialogada" con Adif y el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Unas soluciones técnicas que "tienen que ser acompañadas de la situación económica y social de cada territorio", por lo que ha concluido que "conjugando la parte técnica y la social se encontrará una solución".