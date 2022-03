Más de 400 estudiantes y recién titulados de Formación Profesional de toda España han empezado hoy las SpainSkills, competiciones de FP de una treintena de familias profesionales con las que el Ministerio de Educación formará el equipo español que participará en citas internacionales, las próximas en Shangái y Polonia.

No obstante, los participantes de dos de las categorías no han podido competir a última hora en las conocidas como Olimpiadas de la FP. Se trata de las familias profesionales de Ebanistería y Carpintería, cuyas pruebas se han pospuesto por el momento, según ha podido confirmar Levante-EMV.

Según han apuntado diferentes fuentes a este periódico, el motivo es la falta de material, que no ha podido llegar a los recintos de Ifema donde se realizan las pruebas, como estaba previsto, por los paros que se están produciendo en el sector del transporte.

Por esto, las pruebas han quedado, por el momento, aplazadas, aunque al parecer la intención del ministerio sí sería realizarlas más adelante. Se trata de una situación que se comunicó ayer por la tarde a los equipos de estudiantes de las comunidades autónomas, ya desplazados a Madrid y cuando ya se habían inaugurado las Spain Skills.

Disgusto entre los participantes

La situación ha causado disgusto entre los participantes, que llevan desde otoño preparándose para la competición estatal. En el equipo valenciano, María Yucheng Izquierdo (CIPFP Politècnic de Castelló) es la representante para Ebanistería y Pedro Venancio Simonetto (Colegio San José Obrero de Orihuela), de Carpintería.

Antes de partir rumbo a Madrid, María Yucheng Izquierdo explicaba para “Aula” que esperaba poder disfrutar de la experiencia de la competición, dejando la presión a un lado. “Haber llegado hasta aquí ya es muy importante”, afirmaba la joven. En estas dos competiciones tanto ella como Simonetto deberían haber mostrado sus habilidades en la construcción de muebles y elementos de madera, siguiendo instrucciones y/o usando maquinaria.

Ahora, las comunidades autónomas esperan las nuevas fechas que fije el Ministerio de Educación, organizador de las pruebas estatales, teniendo en cuenta que en agosto el equipo español al completo debe partir a Shangái y no tener para entoneces representantes en estas dos áreas supondría no presentarse.

La fase estatal de las Olimpiadas de FP se ha recuperado después de dos años de pausa por la pandemia. Entre octubre y noviembre la Conselleria de Educación realizó las pruebas autonómicas para conformar el equipo valenciano, que se presenta a 26 categorías (en dos se compite por parejas) y también participa en una exhibición de Robótica.